Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКиргизия попросила Россию снизить цены на газ

Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркина Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком. По словам вице-премьера Киргизии, российская сторона пообещала подумать над предложением.
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Киргизия попросила Россию снизить цену на газ

Киргизия попросила Россию снизить цену на природный газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики. В понедельник вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев провел онлайн-встречу с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком.
РИА Новости03:40

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Киргизия попросила Россию снизить цены на газ

Коммерсантъ06:03

Киргизия попросила Россию снизить цену на газ

РИА Новости03:40

Киргизия предложила РФ снизить цены на газ и разрешить использование средств общего фонда

ТАСС04:41

Киргизия просит РФ снизить цены на природный газ

News.ru04:27

Киргизия запросила скидку на российский газ из-за коронавируса

Газета.Ru04:05

Кыргызстан просит Россию пересмотреть цены на газ. Что еще было предложено

Sputnik Кыргызстан03:56

Киргизия просит Россию снизить цену на газ

Аргументы и Факты04:46
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Кыргызстан просит Россию пересмотреть цены на природный газ

КП - Бишкек01:20
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Общество

Голикова заявила о готовности 11 регионов к выходу из карантина

По состоянию на 11 мая показатели одиннадцати российских регионов позволяют им начать поэтапную отмену ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 10:20
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Политика

Путин призвал россиян быть предельно осторожными

Президент России Владимир Путин, призвал граждан страны быть предельно осторожными в условиях завершения режима нерабочих дней.
Московский Комсомолец 09:58
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Общество

Путин пообещал разовую выплату на каждого ребенка от 3 до 15 лет

Президент Владимир Путин объявил о введении с 1 июня в стране единовременных выплат на детей с 3 до 15 лет в качестве новых мер поддержки при пандемии коронавируса.
РБК 10:07
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Экономика

WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг

WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla.
Газета.Ru 07:28
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Происшествия

Основатель «Омбудсмена полиции» госпитализирован из изолятора

Коммерсантъ 07:57
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Общество

В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски

За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
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Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:09
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Общество

Голикова заявила о низкой смертности от коронавируса в России

Темп роста числа заразившихся в России упал почти в пять раз, также заявила вице-премьер. По состоянию на 11 мая показатель составил 5,6%.
Известия 10:37
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Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
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Общество

Путин предложил вернуть самозанятым налог, уплаченный в 2019 году

Президент России Владимир Путин предложил в полном объеме вернуть самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.
РИА Новости 10:01
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Политика

Владимир Путин попросил губернаторов разрешить людям гулять на улицах

Президент России Владимир Путин попросил губернаторов разрешить жителям выходить из дома на улицу.
NewsVO 10:23
Гаджеты

Трехкратный оптический зум появится в новом iPhone 12 Pro

Что происходит 04:01
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Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
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Здоровье

Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
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Политика

Путин назвал причину смертности от коронавируса в мире

Неготовность и перегрузка здравоохранения стали основной причиной смертности в мире.
Вечерняя Москва 09:31
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Общество

В Москве могут открыть часть парков и разрешить пробежки

Столичные власти могут во второй половине мая разрешить спортивные пробежки и выгул животных на расстоянии больше 100 м от дома, а также открыть часть парков, сообщили источники Русской службы BBC.
Ведомости 07:26
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Политика

Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
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Происшествия

Чуть больше 13% пациентов больницы в Коммунарке выжили после ИВЛ

Чуть больше 13% пациентов из 125-ти, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Новой Москве, выжили.
ТАСС вчера в 07:45
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Политика

11 мая Путин обсудит возможное продление «нерабочих дней»

Песков уточнил, что будет обсуждаться возможное продление режима «нерабочих дней» в стране после 12 мая.
Астрахань FM вчера в 11:34
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Гаджеты

Qualcomm представила новый мобильный процессор Snapdragon 768G

Вашингтон, 11 мая 2020, 12:53 — REGNUM Американская компания Qualcomm выпустила новый чипсет Snapdragon 768G для высокопроизводительных мобильных устройств.
REGNUM 05:53
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Общество

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
7
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
1
Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
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Финансы

Обозначены условия для усиления рубля

Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 02:17
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Политика

Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Российские власти могут ввести ограничения для турецких автоперевозчиков при въезде на территорию страны, если Анкара не снимет аналогичные ограничения в отношении российских автоперевозчиков.
РБК 08:08
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Кино

Стала известна стоимость продолжений «Аватара»

Профиль 08:00
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
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Политика

Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая

Президент России Владимир Путин объявил, что единый период нерабочих дней завершается с 12 мая.
It`s My City 09:30
7
Здоровье

В Нью-Йорке начали умирать дети из-за коронавируса

Инфекция развивается, добавив, что по состоянию на субботу более 73 детей страдали от редкого заболевания, напоминающего синдром токсического шока и болезнь Кавасаки.
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Здоровье

Создан калькулятор для подсчета вероятности смерти от коронавируса

Польские ученые создали калькулятор для подсчета вероятности летального исхода при коронавирусе.
Lenta.ru 06:27
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