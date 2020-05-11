Экономика
КоммерсантъКиргизия попросила Россию снизить цены на газ
Правительство Киргизии попросило Россию снизить цену на природный газ, сообщил вице-премьер республики Эркина Асрандиев по итогам онлайн-встречи с вице-премьером РФ Андреем Оверчуком. По словам вице-премьера Киргизии, российская сторона пообещала подумать над предложением.
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с чего всё началось
Киргизия попросила Россию снизить цену на природный газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики. В понедельник вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев провел онлайн-встречу с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком.РИА Новости03:40
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
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Путин призвал россиян быть предельно осторожными
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WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг
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РИА Новости 10:01
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Президент России Владимир Путин попросил губернаторов разрешить жителям выходить из дома на улицу.
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Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
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Путин назвал причину смертности от коронавируса в мире
Неготовность и перегрузка здравоохранения стали основной причиной смертности в мире.
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Столичные власти могут во второй половине мая разрешить спортивные пробежки и выгул животных на расстоянии больше 100 м от дома, а также открыть часть парков, сообщили источники Русской службы BBC.
Ведомости 07:26
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Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
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ТАСС вчера в 07:45
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11 мая Путин обсудит возможное продление «нерабочих дней»
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Астрахань FM вчера в 11:34
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Qualcomm представила новый мобильный процессор Snapdragon 768G
Вашингтон, 11 мая 2020, 12:53 — REGNUM Американская компания Qualcomm выпустила новый чипсет Snapdragon 768G для высокопроизводительных мобильных устройств.
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Общество
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
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Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Обозначены условия для усиления рубля
Аналитик отметил, что на рубль положительное влияют соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Российские власти могут ввести ограничения для турецких автоперевозчиков при въезде на территорию страны, если Анкара не снимет аналогичные ограничения в отношении российских автоперевозчиков.
РБК 08:08
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Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
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Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин объявил, что единый период нерабочих дней завершается с 12 мая.
It`s My City 09:30
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Польские ученые создали калькулятор для подсчета вероятности летального исхода при коронавирусе.
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