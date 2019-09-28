Экономика
РИА НовостиКиргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы
Киргизия попросила Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в эту страну, сообщил посол страны Аликбек Джекшенкулов.
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Армия и оружие
Сирия требует вывода войск США и Турции
В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.
REGNUM 17:41
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Политика
CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
Rambler News Service 01:27
Гаджеты
Обновленная раскладушка Motorola RAZR выйдет до конца 2019 года
Motorola, которой заведует китайская компания Lenovo, планирует выпустить обновленную версию раскладного смартфона RAZR.
The GEEK 14:34
Театры
Умер выдающийся режиссер Марк Захаров
В Москве на 86-м году жизни скончался известный режиссер Марк Захаров.
Туапсинские вести 08:37
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Музыка
Оппозиция решила превратить митинг в концерт
Организаторы согласованного с властями митинга оппозиции, намеченного на 29 сентября, решили привлечь москвичей выступлениями популярных групп.
Ридус 14:33
Футбол
Капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов за Месси
РИА Новости 26 сентября в 02:55
Происшествия
В Петербурге задержан поджигатель храма
Вести.Ru 19:43
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов года
Издание Business Insider составило рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала.
РЕН ТВ 19:48
Политика
Трамп обвинил демократов в попытке «забрать все» у американцев
Президент США Дональд Трамп считает, что демократы пытаются «остановить его» и «забрать все» у американец.
РБК 19:43
Финансы
Официальный курс евро снизился на 20 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 26 сентября в 06:04
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста 03:43
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 05:53
Футбол
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили санкт-петербургский «Зенит» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:05
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Наука
Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей
Исследовательская группа по руководством Айрис Ховатта (Iiris Hovatta) из Хельсинкского университета проанализировала экспрессию генов и синтез белков в клетках мозга (ядра-ложе терминальной полоски — части лимбической системы) и крови мышей, которых подвергли хроническому стрессу, а также в клетках крови пациентов с паническим расстройством, образцы которой взяты сразу после панической атаки.
N+1 вчера в 06:47
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре неизвестные разлили по дороге машинное масло
В ночь с пятницы на субботу, с 28 на 29 сентября, пока неустановленные граждане вылили нечто, похожее на отработанное машинное масло, на проезжую часть проспекта Первостроителей, улицы Шиханова и Васянина.
КП - Хабаровск вчера в 22:38
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Шоу-бизнес
Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Собчак
Режиссер Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше своей супруги - телеведущей Ксении Собчак.
Газета.Ru 12:26
Политика
Путин отправится в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с экс-лидером Франции Жаком Шираком в Париже, которая пройдет 30 сентября, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
Газета.Ru 11:53
Экономика
Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний
В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
Коммерсантъ 19:39
Армия и оружие
Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море
Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.
ГЛАС.RU 07:56