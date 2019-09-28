Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКиргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы

Киргизия попросила Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в эту страну, сообщил посол страны Аликбек Джекшенкулов.
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Армия и оружие

Сирия требует вывода войск США и Турции

В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.
REGNUM 17:41
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Забайкальском крае

ТАСС 18:16
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Политика

CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
Rambler News Service 01:27
Происшествия

На горящей у берегов Курил плавбазе произошёл хлопок

Life.ru 14:34
Гаджеты

Обновленная раскладушка Motorola RAZR выйдет до конца 2019 года

Motorola, которой заведует китайская компания Lenovo, планирует выпустить обновленную версию раскладного смартфона RAZR.
The GEEK 14:34
Политика

У берегов Йемена исчез паром с 55 людьми на борту

Lenta.ru 19:08
Театры

Умер выдающийся режиссер Марк Захаров

В Москве на 86-м году жизни скончался известный режиссер Марк Захаров.
Туапсинские вести 08:37
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Политика

Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Музыка

Оппозиция решила превратить митинг в концерт

Организаторы согласованного с властями митинга оппозиции, намеченного на 29 сентября, решили привлечь москвичей выступлениями популярных групп.
Ридус 14:33
Футбол

Капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов за Месси

РИА Новости 26 сентября в 02:55
Происшествия

В Петербурге задержан поджигатель храма

Вести.Ru 19:43
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов года

Издание Business Insider составило рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала.
РЕН ТВ 19:48
Политика

Трамп обвинил демократов в попытке «забрать все» у американцев

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы пытаются «остановить его» и «забрать все» у американец.
РБК 19:43
Финансы

Официальный курс евро снизился на 20 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 26 сентября в 06:04
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Гаджеты

В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro

Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста 03:43
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 05:53
Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили санкт-петербургский «Зенит» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:05
Шоу-бизнес

Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду

Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Наука

Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей

Исследовательская группа по руководством Айрис Ховатта (Iiris Hovatta) из Хельсинкского университета проанализировала экспрессию генов и синтез белков в клетках мозга (ядра-ложе терминальной полоски — части лимбической системы) и крови мышей, которых подвергли хроническому стрессу, а также в клетках крови пациентов с паническим расстройством, образцы которой взяты сразу после панической атаки.
N+1 вчера в 06:47
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре неизвестные разлили по дороге машинное масло

В ночь с пятницы на субботу, с 28 на 29 сентября, пока неустановленные граждане вылили нечто, похожее на отработанное машинное масло, на проезжую часть проспекта Первостроителей, улицы Шиханова и Васянина.
КП - Хабаровск вчера в 22:38
Происшествия

Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Шоу-бизнес

Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Собчак

Режиссер Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше своей супруги - телеведущей Ксении Собчак.
Газета.Ru 12:26
Политика

Путин отправится в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с экс-лидером Франции Жаком Шираком в Париже, которая пройдет 30 сентября, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
Газета.Ru 11:53
Экономика

Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний

В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
Коммерсантъ 19:39
Армия и оружие

Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море

Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.
ГЛАС.RU 07:56
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Международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
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Государство в Центральной Азии. Расположено в западной и центральной части горной системы Тянь-Шань. На севере граничит с Казахстаном, на западе - с Узбекистаном, на юго-западе - с Таджикистаном, на востоке и юго-востоке - с Китаем.
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