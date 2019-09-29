Киргизия попросила Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в эту страну, сообщил посол страны Аликбек Джекшенкулов.

Политика Путин освободил от НДФЛ ряд категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает студентов и аспирантов от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи от образовательных учреждений.

Экономика Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года.

Политика Зеленского призвали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным На портале президента Украины были опубликованы две петиции, подписанты которых требуют обнародовать стенограммы бесед Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Футбол Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака» Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" принял отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды.

Политика Помощник Зеленского заявил о неизменных отношениях с Францией и ФРГ Сотрудничество Украины с Францией и Германией осталось на прежнем уровне после публикации стенограммы телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.

Политика Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр По неизвестным причинам Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра, но позже приехал к мемориалу в частном порядке.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

Общество Гороскоп на 30 сентября Овен Сегодня вы сможете принимать верные решения, обладая лишь минимумом информации.

Общество В России изменились правила приема на работу 27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.

Футбол «Манчестер Сити» готовит замену Гвардиоле «Манчестер Сити» уже готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы, сообщает Mirror.

Наука Новая методика позволит увидеть отдельные белки в синапсах Статья о новой методике опубликована в журнале Nature Communications.

Экономика Кабмин РФ предложил правила дифференциации утильсбора для автопрома Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, кабинет министров РФ предложил ввести новые правила дифференциации промышленных субсидий, которые дадут возможность компенсировать утилизационный сбор.

Экономика Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги С 1 октября сотрудникам федеральных бюджетных организаций, которые не попали в майские указы президента, поднимут зарплату.

Происшествия Актриса Бочкарева опровергла данные о задержании с наркотиками Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе", прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее якобы задержали с наркотиками.

Здоровье Врачи назвали первые признаки микроинсульта Врачи советуют при первых же симптомах немедленно вызывать скорую помощь.

Шоу-бизнес Лазарев впервые рассказал о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.

Шоу-бизнес Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».

Политика Госдеп активизировал расследование о служебной переписке Клинтон Газета The Washington Post сообщила о том, что администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем Соединенных Штатов и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки.

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

Политика Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.