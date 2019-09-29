Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКиргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы

Киргизия попросила Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в эту страну, сообщил посол страны Аликбек Джекшенкулов.
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Кыргызстан попросил Россию увеличить лимит на денежные переводы

Sputnik Кыргызстан22:33

Киргизия хочет, чтобы Россия повысила лимиты на денежные переводы

Московский Комсомолец21:04

Киргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы

РИА Новости08:22
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Происшествия

Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Космос

Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что инопланетян в нашей части галактики не существует.
РИА Новости 23:08
Здоровье

Названы пять болезней, которые передаются в семьях по женской линии

Озвучены пять опасных болезней, передающихся по женской линии, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:39
Футбол

«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби

Sport24.ru 16:51
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
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Политика

Паром с 55 людьми на борту пропал с радаров у берегов Йемена

Отмечается, что на борту находилось 55 человек. Паром исчез с радаров после того, как покинул порт Эль-Махры и направился к острову Сокотра.
РЕН ТВ 17:52
Шоу-бизнес

Борисов останется ведущим «Пусть говорят» на Первом канале

Ранее сообщалось, что Собчак может стать новой ведущей программы «Пусть говорят», что стало основой для слухов о том, что Борисов покинет программу.
iReactor 22:55
Политика

Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в публикациях немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW) нарушения законов России, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Коммерсантъ вчера в 07:48
Происшествия

США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина

Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.
РИА Новости 14:42
Волейбол

Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира

Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 07:22
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Политика

Разведка США изменила порядок подачи жалоб перед скандалом с Трампом

Разведка США тайно изменила порядок подачи жалоб перед публикацией скандального телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, 29 сентября сообщает ресурс The Federalist.
Красная весна 22:21
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Хоккей

Цулыгин: «Северсталь» полностью перебегала и переборола «Салават»

На 47-й минуте форвард «Северстали» Адам Лишка восстановил разницу в две шайбы.
Чемпионат 14:02
Политика

Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Интерфакс 09:03
ЖКХ

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров

РИА Новости 21:02
Культура

Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких

Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Баскетбол

ЦСКА уступил «Енисею» в первом матче Единой лиги ВТБ

RT на русском 15:44
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.
Известия 16:10
Происшествия

Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Политика

В Госдуме дали оценку словам президента Грузии о диалоге с Россией

Грузии необходимо идти по пути диалога и переговоров с Россией, чтобы решить существующие проблемы, уверена президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:27
Здоровье

Названы полезные для здоровья сердца продукты

Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара.
RT на русском 20:42
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Армия и оружие

На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России

Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".
Российская газета 04:58
Происшествия

В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом

Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
Life.ru 20:28
Политика

Захарова высмеяла слова Пелоси о следе России в скандале вокруг Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг резонансного разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости вчера в 10:55
Политика

Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с попыткой Демократической партии анонсировать его импичмент.
РБК 21:58
Политика

Медведчук прокомментировал отставку Волкера

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
РИА Новости 18:14
Космос

Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship

Первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца, заявил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости 21:54
Финансы

Официальный курс евро снизился на 20 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 26 сентября в 06:04
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Государство в Центральной Азии. Расположено в западной и центральной части горной системы Тянь-Шань. На севере граничит с Казахстаном, на западе - с Узбекистаном, на юго-западе - с Таджикистаном, на востоке и юго-востоке - с Китаем.
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