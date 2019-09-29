Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКиргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы

Киргизия попросила Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в эту страну, сообщил посол страны Аликбек Джекшенкулов.
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Киргизия хочет, чтобы Россия повысила лимиты на денежные переводы

Московский Комсомолец21:04

Киргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы

РИА Новости08:22
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