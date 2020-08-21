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РБК
РБК

Киргизия разрешила россиянам въезд в страну

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Киргизии опубликовал список из 31 страны, чьи граждане смогут въехать в республику.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Киргизия разрешила россиянам въезд в страну

Киргизия разрешила въезд гражданам России и еще тридцати стран, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что это решение объясняется снижением динамики заболеваемости в этих странах.
РИА Новости08:43
Подробнее о событии
РБК

Киргизия разрешила россиянам въезд в страну

РБК11:09
Lenta.ru

Еще одна страна открыла границы для российских туристов

Lenta.ru09:29
Известия

Россиянам открыли въезд в Киргизию

Известия08:40
РИА Новости

Киргизия разрешила россиянам въезд в страну

РИА Новости08:43
Газета.Ru

Гражданам России разрешили въезд в Киргизию

Газета.Ru08:10
RT на русском

Россиянам разрешили въезд в Киргизию

RT на русском08:02
Sputnik Кыргызстан

Кыргызстан открыл границу для граждан 31 страны — список

Sputnik Кыргызстан06:45

ООН: МВД Белоруссии подтвердило гибель 4 человек в ходе протестов

Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека гибель четырех человек во время протестов, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.
ООН: МВД Белоруссии подтвердило гибель 4 человек в ходе протестов
Газета.Ru14:40

Международные компании выводят свои производства из Китая

Треть международных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или собираются этим заняться в ближайшие пять лет, сообщают аналитики Gartner Inc. Вот уже третий год в Китае разрушаются комфортные условия производства.
Pravda.Ru13:21
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Фанаты киевского «Динамо» прорвались на стадион и поругали Луческу

Встреча первого тура чемпионата Украины завершилась со счетом 4:1. По ходу игры, которая проходила без зрителей из-за пандемии COVID-19, на стадион имени Лобановского прорвались ультрас «Динамо», которые стали выступать против президента клуба Игоря Суркиса и Луческу.
Матч ТВ13:36

Глава РЖД в 2019 году удвоил свой заработок до 450 млн рублей

В 2018 году заработок господина Белозерова составлял более 220 млн руб. В РЖД пояснили ТАСС, что увеличение дохода гендиректора обусловлено выплатой долгосрочного вознаграждения за 2016 – 2018 годы "в соответствии с положением о системе вознаграждения, утвержденным советом директоров".
Коммерсантъ13:46
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Команда Williams продана холдингу Dorilton Capital

В мае в Williams вынуждены были признать, что команда может быть выставлена на продажу, после чего её руководство в различных комментариях заверяло, что переговорный процесс идёт, и что инвесторы проявляют стойкий интерес.
F1news.ru05:18