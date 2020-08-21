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РБК
РБК

Киргизия разрешила россиянам въезд в страну

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Киргизии опубликовал список из 31 страны, чьи граждане смогут въехать в республику.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Киргизия разрешила россиянам въезд в страну

Киргизия разрешила въезд гражданам России и еще тридцати стран, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что это решение объясняется снижением динамики заболеваемости в этих странах.
РИА Новости08:43
Подробнее о событии
РБК

Киргизия разрешила россиянам въезд в страну

РБК11:09
Sputnik Кыргызстан

Кыргызстан открыл границу для граждан 31 страны — список

Sputnik Кыргызстан06:45
РИА Новости

Киргизия разрешила россиянам въезд в страну

РИА Новости08:43
Известия

Россиянам открыли въезд в Киргизию

Известия08:40
Газета.Ru

Гражданам России разрешили въезд в Киргизию

Газета.Ru08:10
RT на русском

Россиянам разрешили въезд в Киргизию

RT на русском08:02
Lenta.ru

Еще одна страна открыла границы для российских туристов

Lenta.ru09:29

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20:04
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Фестиваль «Спасская башня-2020» отменен из-за коронавируса

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который планировалось провести 28 августа — 6 сентября на Красной площади в Москве, перенесен на год из-за угрозы коронавируса, сообщили его организаторы.
Коммерсантъ12:43
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44

У Армении появился 17 Национальный герой: Минобороны о присвоении

После публикации указа о присвоении звания на сайте президента пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала запись, в которой рассказала, за что капитану ВС Армении Рубену Санамяну присвоено высшее звание Национального героя.
Rusarminfo.ru09:13
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В Петербурге в июне в 31 раз увеличилось число внебольничных пневмоний

В докладе отмечается, что, по предварительной оценке, численность постоянного населения Петербурга на 1 июля 2020 года составила 5,384 млн человек, с начала года она уменьшилась на 13,8 тысяч или 0,3%. Напомним, что в мае число внебольничных пневмоний, по данным того же Петростата, выросло в 10 раз к прошлому году.
Фонтанка.Ру13:24
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