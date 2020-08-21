Киргизия разрешила въезд гражданам России и еще тридцати стран, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что это решение объясняется снижением динамики заболеваемости в этих странах.

РИА Новости 08:43