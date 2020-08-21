Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

Киргизия разрешила россиянам въезд в страну

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Киргизии опубликовал список из 31 страны, чьи граждане смогут въехать в республику.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Киргизия разрешила россиянам въезд в страну

Киргизия разрешила въезд гражданам России и еще тридцати стран, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что это решение объясняется снижением динамики заболеваемости в этих странах.
РИА Новости08:43
Подробнее о событии
РБК

Киргизия разрешила россиянам въезд в страну

РБК11:09
Газета.Ru

Гражданам России разрешили въезд в Киргизию

Газета.Ru08:10
РИА Новости

Киргизия разрешила россиянам въезд в страну

РИА Новости08:43
Известия

Россиянам открыли въезд в Киргизию

Известия08:40
Lenta.ru

Еще одна страна открыла границы для российских туристов

Lenta.ru09:29
RT на русском

Россиянам разрешили въезд в Киргизию

RT на русском08:02
Sputnik Кыргызстан

Кыргызстан открыл границу для граждан 31 страны — список

Sputnik Кыргызстан06:45

Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44

Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
104

Работников «Гродно Азот» угрожали убить за отказ от забастовки

«Вечером 20 августа текущего года на мобильные телефоны руководства ОАО „Гродно Азот“ поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержке стачкома», — заявили в пресс-службе.
ИА Красная Весна11:32
5

ФСБ сорвала попытку СБУ похитить в России лидера ополчения Донбасса

ФСБ России пресекла попытку Службы безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину, сообщила пресс-служба российского ведомства.
Взгляд.рувчера в 02:59
2,1K