Киргизия разрешила россиянам въезд в страну
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Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Киргизии опубликовал список из 31 страны, чьи граждане смогут въехать в республику.В источнике
С чего всё началось
Киргизия разрешила россиянам въезд в страну
Киргизия разрешила въезд гражданам России и еще тридцати стран, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что это решение объясняется снижением динамики заболеваемости в этих странах.
РИА Новости08:43
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