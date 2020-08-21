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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Киргизия разрешила въезд россиянам и гражданам еще 30 стран

Власти Киргизии разрешили въезд гражданам 31 страны, в том числе России. В Киргизию могут въехать граждане тех стран, где наблюдается снижение количества случаев коронавируса COVID-19 и стабилизация эпидемиологической ситуации.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Еще одна страна разрешила въезд россиянам

Киргизия разрешила въезд гражданам России и еще тридцати стран, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что это решение объясняется снижением динамики заболеваемости в этих странах.
РИА Новости08:43
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Lenta.ru

Еще одна страна открыла границы для российских туристов

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Еще одна страна разрешила въезд россиянам

РИА Новости08:43
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РЕН ТВ08:57
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RT на русском08:02
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Кыргызстан открыл границу для граждан 31 страны — список

Sputnik Кыргызстан06:45

Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку

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Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ruвчера в 10:46
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Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20:04
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