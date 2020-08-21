Помпео: США собираются помешать России и Китаю продавать оружие Ирану

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США сделают все возможное, чтобы Россия и Китай не смогли продавать оружие в Иран, если против Тегерана снова введут санкции ООН.