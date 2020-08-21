Киргизия разрешила въезд россиянам и гражданам еще 30 стран
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Власти Киргизии разрешили въезд гражданам 31 страны, в том числе России. В Киргизию могут въехать граждане тех стран, где наблюдается снижение количества случаев коронавируса COVID-19 и стабилизация эпидемиологической ситуации.В источнике
С чего всё началось
Еще одна страна разрешила въезд россиянам
Киргизия разрешила въезд гражданам России и еще тридцати стран, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что это решение объясняется снижением динамики заболеваемости в этих странах.
РИА Новости08:43
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