Курс доллара снизился после комментариев Пауэлла

Что касается потенциально неизбежного решения ФРС начать сокращение ежемесячных покупок активов на 120 миллиардов долларов, Пауэлл сказал, что недели, прошедшие после заседания ФРС по ДКП в июле, «принесли больший прогресс» в восстановлении рынка рабочих мест, с добавлением почти миллиона позиций, и что прогресс должен продолжаться.