Государство в качестве грантов на поддержку креативных индустрий выделяет в общей сложности около 35-40 млрд рублей. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу на "Российской креативной неделе" в Москве.
Что касается потенциально неизбежного решения ФРС начать сокращение ежемесячных покупок активов на 120 миллиардов долларов, Пауэлл сказал, что недели, прошедшие после заседания ФРС по ДКП в июле, «принесли больший прогресс» в восстановлении рынка рабочих мест, с добавлением почти миллиона позиций, и что прогресс должен продолжаться.
Группа ученых из Калифорнийского технологического института (Caltech), Государственного университета Канзаса (США) и Политехнического института Гренобля (Франция) обнаружили, что муравьи строят свои жилища согласно законам физики, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.
Организация «ИГИЛ-Хорасан»* взяла на себя ответственность за теракты в Кабуле, после чего президент США Джо Байден пообещал отомстить за смерти американских военных и подчеркнул, что спецслужбы были в курсе планов террористов.
В новой предварительной сборке впервые представлен виджет Microsoft 365, но использовать его смогут только пользователи, которые прошли авторизацию в своей учётной записи Azure Active Directory на устройствах с Windows 11.