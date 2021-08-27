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Кириенко: грантовая поддержка креативных индустрий составит 35-40 миллиардов рублей

Также Кириенко сообщил, что ежегодная грантовая поддержка креативных индустрий в России от государства составляет 35–40 млрд рублей.
Известия
Заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко выступил на "Российской креативной идее" в Москве.
Комсомольская правда
Москва может претендовать на статус креативной столицы мира.
Smotrim.ru
Креативная сфера занимает все большую долю в доходах государства.
РЕН ТВ

С чего всё началось

Кириенко: государство выделяет на поддержку креативных индустрий 35-40 млрд рублей
Государство в качестве грантов на поддержку креативных индустрий выделяет в общей сложности около 35-40 млрд рублей. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу на "Российской креативной неделе" в Москве.
ТАССвчера в 11:52

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