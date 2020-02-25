Политика

Газета.RuГазета.RuКириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса. Заявки можно подавать с 25 февраля.
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с чего всё началось

В России запустили конкурс «Лидеры России. Политика»

Кириенко сообщил, что оператором конкурса будет Высшая школа государственного управления и мастерская управления "Сенеж". Он отметил, что конкурс "Лидеры России" в первую очередь ориентирован на поиск талантливых управленцев, которые могут работать в органах исполнительной власти.
ТАСС07:21

Подробнее о событии

В России запустили конкурс «Лидеры России. Политика»

ТАСС07:21

Кириенко анонсировал старт проекта по подготовке политических лидеров

Известия07:02

В России запустили конкурс для отбора политических лидеров

Lenta.ru05:39

Кириенко рассказал о новом конкурсе для потенциальных кандидатов в депутаты

Коммерсантъ06:50

Кириенко объявил о начале работы проекта «Лидеры России. Политика»

Газета.Ru08:36

В РФ объявили о старте проекта по подготовке политических лидеров

РЕН ТВ07:59

Кириенко объявил о старте проекта по подготовке политических лидеров

РИА Новости04:46
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Происшествия

У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
РИА Новости 05:40
Футбол

Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону»

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».
Бомбардир.ру 01:28
Политика

Путин освободил Сергея Быстревского от должности замминистра юстиции

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Быстревского от должности заместителя министра юстиции РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:17
Экономика

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
ТАСС 03:10
Здоровье

Производитель «Арбидола» предоставил ФАС ответ по коронавирусу

Производящая "Арбидол" компания "Отисифарм" предоставила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России разъяснения по рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
РИА Новости 08:36
Кино

«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Инфорос вчера в 04:46
Политика

Мишустин назвал ключевые задачи кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ключевые задачи российского правительства.
RT на русском 07:39
Общество

У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус

Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
Ведомости 07:31
Экономика

Bloomberg рассказал подробности блокчейн-проекта Потанина

Президент и председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин планирует расширить сферу применения цифровых токенов, выпускаемых блокчейн-платформой Atomyze, которую на прошлой неделе одобрил Центробанк, пишет Bloomberg.
Ведомости 06:55
Космос

Признаки инопланетной техники на межзвездном объекте сканеры SETI не нашли

LentaChel.ru вчера в 08:05
Общество

Посольство рекомендовало россиянам не посещать Северную Италию

«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число заражённых находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
RT на русском 08:32
Происшествия

В Красноярске нашли тело мужчины со следами укусов собак

Красноярские следователи работают на месте обнаружения тела мужчины со следами укусов собак.
REGNUM 02:02
Общество

В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения коронавирусом во вторник подтвердились в австрийской федеральной земле Тироль, передает телерадиокорпорация ORF.
РИА Новости 06:52
Экономика

Макей: Белоруссия потеряла $2 млрд из-за «грязной» российской нефти

«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок «грязной» нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2,55 миллиарда долларов», — цитирует чиновника РИА Новости.
Гудвилл.онлайн 07:50
Общество

На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии.
РБК 06:15
Экономика

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
ТАСС 06:28
Здоровье

Мишустин пообещал отремонтировать больницу в Кургане

С рабочим визитом в Курган прибыл Михаил Мишустин. Там обсуждают социально-экономическое развитие региона, передает "ТВ Центр".
ТВ Центр 06:49
Политика

Россия передаст Абхазии 500 тест-систем для диагностики коронавируса

Тест-системы для диагностики коронавируса в количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
РИА Новости 08:22
Экономика

«Ростелеком» через Tele2 купил разработчика биллинговых систем

Tele2 и Bercut имеют опыт запуска инновационных телеком-продуктов на уровне биллинговых систем: переноса остатков, услуги "Делитесь гигабайтами", "Маркета Tele2".
Finam.Ru 04:40
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в марте

В начале марта россиян ждут три выходных дня подряд в честь Международного женского дня 8 Марта.
Известия 08:25
Авто

Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
Вести.Ru 07:01
Происшествия

Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии

Вести.Ru 02:23
Общество

ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
RT на русском 04:28
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Вокруг ТВ вчера в 02:37
Политика

Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
iReactor 02:02
Футбол

Зидан высказался о травме Азара

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о травме бельгийского нападающего Эдена Азара.
Газета.Ru 08:29
Технологии

Huawei создаст систему искусственного интеллекта в России

Искусственный интеллект приходит в Россию вместе с компанией Huawei.
ToDay News Ufa 08:31
Музыка

Бьорк откроет европейский тур единственным концертом в Москве

В Москве Бьорк выйдет на сцену вместе с симфоническим оркестром "Русская Филармония".
Российская газета 07:53
Футбол

Марцин Булка: «Однажды Коста снял шорты и сел на лицо Чалоба»

Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка, выступавший ранее за «Челси», рассказал о конфликте между Диегу Костой и Натаниэлом Чалоба.
Спорт-Экспресс вчера в 23:45
Политика

В Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы

Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
Городовой 05:21
Как работают Яндекс.Новости?
Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России»Больше новостей по теме
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