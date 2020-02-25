Кириенко сообщил, что оператором конкурса будет Высшая школа государственного управления и мастерская управления "Сенеж". Он отметил, что конкурс "Лидеры России" в первую очередь ориентирован на поиск талантливых управленцев, которые могут работать в органах исполнительной власти.

с чего всё началось

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса. Заявки можно подавать с 25 февраля.

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