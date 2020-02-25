Политика
Газета.RuКириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса. Заявки можно подавать с 25 февраля.
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с чего всё началось
Кириенко сообщил, что оператором конкурса будет Высшая школа государственного управления и мастерская управления "Сенеж". Он отметил, что конкурс "Лидеры России" в первую очередь ориентирован на поиск талантливых управленцев, которые могут работать в органах исполнительной власти.ТАСС07:21
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Первые два случая заражения коронавирусом во вторник подтвердились в австрийской федеральной земле Тироль, передает телерадиокорпорация ORF.
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Макей: Белоруссия потеряла $2 млрд из-за «грязной» российской нефти
«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставок «грязной» нефти привело к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2,55 миллиарда долларов», — цитирует чиновника РИА Новости.
Общество
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ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
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Зидан высказался о травме Азара
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Huawei создаст систему искусственного интеллекта в России
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В Москве Бьорк выйдет на сцену вместе с симфоническим оркестром "Русская Филармония".
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Марцин Булка: «Однажды Коста снял шорты и сел на лицо Чалоба»
Вратарь «ПСЖ» Марцин Булка, выступавший ранее за «Челси», рассказал о конфликте между Диегу Костой и Натаниэлом Чалоба.
Политика
В Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы
Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.