Политика

Газета.RuГазета.RuКириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса. Заявки можно подавать с 25 февраля.
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с чего всё началось

В России запустили конкурс «Лидеры России. Политика»

Кириенко сообщил, что оператором конкурса будет Высшая школа государственного управления и мастерская управления "Сенеж". Он отметил, что конкурс "Лидеры России" в первую очередь ориентирован на поиск талантливых управленцев, которые могут работать в органах исполнительной власти.
ТАСС07:21

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В России запустили конкурс «Лидеры России. Политика»

ТАСС07:21

В России запустили конкурс для отбора политических лидеров

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В РФ объявили о старте проекта по подготовке политических лидеров

РЕН ТВ07:59

Кириенко объявил о начале работы проекта «Лидеры России. Политика»

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Известия07:02

Кириенко объявил о старте проекта по подготовке политических лидеров

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Политика

Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
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Происшествия

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
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Общество

Расследование «Медузы» подтвердило виновность террористов

Красная весна 22 февраля в 16:00
Политика

На Украине хотят пересмотреть закон о государственном языке

Депутат подчеркнул, что действующий закон о государственном языке несет в себе риски для общества.
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил руководство одной из итальянских больниц в способствовании распространению нового коронавируса.
Вестник Кавказа 06:00
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Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
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Политика

«Слуга народа» собирается ликвидировать Пенсионный фонд Украины

Представительница партии власти «Слуга народа» сказала, что парламентарии допускают ликвидацию Пенсионного фонда.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала идеальную фигуру на пятый день после родов

Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день.
ТВ Центр вчера в 06:10
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru 10:05
Футбол

Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год из-за допинга

News.ru 09:59
Финансы

Курс рубля начал снижаться к доллару и евро

По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+ 95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб. Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики "ВТБ-капитала".
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Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).
REGNUM 22 февраля в 14:00
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Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия 11:22
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Немецкий диетолог назвал вредные для сна продукты

Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять вечером, потому что они мешают нормально отдыхать.
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Общество

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Швейцарии

В Швейцарии подтвержден первый случай заражения коронавирусом Covid-19, сообщает новостной портал Blick со ссылкой на власти страны.
DP.RU 10:20
Происшествия

Россиянин напился, прикусил язык и умер

В Москве местный житель напился, прикусил язык и умер в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
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Происшествия

В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов

На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, в результате чего пострадали в том числе двое детей.
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Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
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Политика

На Украине заявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евросоюзной интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Российской Федерацией наступила «новая эра».
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Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
iReactor 23 февраля в 18:11
Происшествия

Суд повторно оштрафовал получившего перелом ноги 27 июля дизайнера

РБК 10:22
Политика

Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник о необходимости ограничения импорта угля и электроэнергии на Украину.
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Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

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Газета.Ru 02:24
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«Торпедо» обыграло «Йокерит» и вышло в плей-офф

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Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X

Компания Microsoft поделилась новыми подробностями игровой консоли Xbox Series X. Она получит графический процессор на базе AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс (в 8 раз больше, чем у Xbox One и в два раза больше, чем у Xbox One X).
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В Татарии уволили учителя, который появился на уроке пьяным

«Учитель технологии был замечен в нетрезвом состоянии на рабочем месте», цитирует представителя управления «Бизнес-online».
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Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли

Джастин Бибер установил новый музыкальный рекорд, который последние 59 лет принадлежал Элвису Пресли.
ИА InterMedia 05:25
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Сергей Кириенко
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации с 5 октября 2016 года. Герой Российской Федерации. Председатель Правительства Российской Федерации с 24 апреля по 24 августа 1998.
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