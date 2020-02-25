Политика

Газета.RuГазета.RuКириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса. Заявки можно подавать с 25 февраля.
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с чего всё началось

В России запустили конкурс «Лидеры России. Политика»

Кириенко сообщил, что оператором конкурса будет Высшая школа государственного управления и мастерская управления "Сенеж". Он отметил, что конкурс "Лидеры России" в первую очередь ориентирован на поиск талантливых управленцев, которые могут работать в органах исполнительной власти.
ТАСС07:21

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В России запустили конкурс «Лидеры России. Политика»

ТАСС07:21

В России запустили конкурс для отбора политических лидеров

Lenta.ru05:39

В РФ объявили о старте проекта по подготовке политических лидеров

РЕН ТВ07:59

Кириенко объявил о начале работы проекта «Лидеры России. Политика»

Газета.Ru08:36

Кириенко анонсировал старт проекта по подготовке политических лидеров

Известия07:02

Кириенко объявил о запуске конкурса «Лидеры России / Политика»

Life.ru05:10

Кириенко объявил о старте проекта по подготовке политических лидеров

РИА Новости04:46
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом

Комсомольская правда вчера в 15:55
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали заявление секретаря СНБО о слове «Донбасс»

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который отметил, что не любит слово «Донбасс», а также указал, что попытка отделить Донбасс от Украины является элементом гибридной войны.
RT на русском 10:56
Футбол

УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса

УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Комсомольская правда 10:38
Происшествия

Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru 11:20
Общество

В Берлине заморозили ставки арендной платы за жилье

Вступило в силу решение сената Берлина о замораживании в течение пяти лет арендной платы более полутора миллионов жилых помещений.
Российская газета 09:40
Религия

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Российская газета 08:01
Шоу-бизнес

73-летняя Шер снялась для глянца в сексуальном образе

Газета Metro 11:33
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru 10:05
Армия и оружие

В США объяснили заход эсминца в Черное море

Ракетоносный эсминец USS Ross зашел в акваторию Черного моря с целью поддержания безопасной обстановки в этом районе.
ТК Звезда 23 февраля в 22:32
Политика

Мишустин назвал две ключевые задачи своего правительства

Ранее президент России Владимир Путин назвал «основной» задачей экономической повестки властей России «запуск нового инвестиционного цикла» с выходом на темпы роста экономики выше мировых, а «главной» — повышение качества роста ВВП, который должен стать «более основательным» и устойчивым.
РБК 08:11
Общество

Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров

В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Газета.Ru 11:35
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Интерфакс 01:15
Здоровье

Власти Хорватии подтвердили первый случай коронавируса в стране

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране.
iReactor 06:51
Общество

Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников

Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
РИА Новости 10:38
Кино

Опубликованы первые кадры со съемок второго сезона «Ведьмака»

Культуромания 07:10
Происшествия

На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Российская газета вчера в 10:18
Экономика

Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб

Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.
ТАСС 03:10
Экономика

В России могут закрыться три сахарных завода

По данным издания, в сельскохозяйственном сезоне-2020/21, который продлится с августа 2020 по июль 2021 года, не смогут работать Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.
Российская газета 04:10
Политика

Россия отпустила украинских моряков-браконьеров

Россия освободила украинских рыбаков, задержанных в середине февраля за незаконный лов рыбы в российской акватории Азовского моря.
BFM.ru 11:20
Политика

Соловьев оценил прогноз главы СНБО Украины о «развале» России

Телеведущий Владимир Соловьев обсудил с ИА Ura.ru слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Россию ждет скорый «развал».
Телеканал 360° 10:01
Кино

Грег Уильямс выложил в Сеть кадры со съемок фильма «Веном 2»

Актуальные Новости вчера в 10:25
Политика

Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Общество

В Петербурге руководителя морга отстранили из-за видео со стриптизом

РИА Новости 03:49
Авто

Крупнейшие автодилеры Петербурга увеличили долю на падающем рынке

В 2019 году 20 ведущих автохолдингов Петербурга продали 129,9 тысяч новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 2% меньше показателя продаж топ-20 за 2018 год.
АБН 08:11
Общество

В Совете федерации объяснили изменение размера пенсии

Как рассказала член Совфеда «Парламентской газете», размер пенсии в РФ может меняться исключительно в предусмотренных законом случаях.
Моя Москва.онлайн 23 февраля в 23:53
Общество

В Башкирии чиновник обругал матом посетителя за вопрос о дороге

Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который спросил про дорогу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Единоборства

Сергей Харитонов отправил в нокаут Родригеса

Все решилось во втором раунде, когда южноамериканский спортсмен не смог продолжить бой после серии мощных ударов от Харитонова.
ГЛАС.RU 23 февраля в 16:10
Гаджеты

Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G

Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.
Astera вчера в 05:15
Происшествия

Участники беспорядков в Новых Санжарах арестованы

Суд в Полтавской области Украины арестовал на два месяца четырех участников протестов в Новых Санжарах, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.
Вести.Ru 11:42
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Сергей Кириенко
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации с 5 октября 2016 года. Герой Российской Федерации. Председатель Правительства Российской Федерации с 24 апреля по 24 августа 1998.
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