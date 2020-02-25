По словам Кириенко, этот проект рассчитан на людей, которые захотят участвовать в выборах в Госдуму 2021 г. и в выборах в заксобрания.

с чего всё началось

Победители конкурса в количестве 70 человек смогут получить право на обучение по программе развития общественно-политических лидеров в Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, каждый из них войдет в команду специальных наставников из числа действующих политиков.

Кириенко рассказал о новом конкурсе для потенциальных кандидатов в депутаты

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