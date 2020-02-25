Политика

КоммерсантъКоммерсантъКириенко рассказал о новом конкурсе для потенциальных кандидатов в депутаты

Победители конкурса в количестве 70 человек смогут получить право на обучение по программе развития общественно-политических лидеров в Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, каждый из них войдет в команду специальных наставников из числа действующих политиков.
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с чего всё началось

Кремль проведет конкурс «Лидеры России. Политика» для желающих пройти в Госдуму

По словам Кириенко, этот проект рассчитан на людей, которые захотят участвовать в выборах в Госдуму 2021 г. и в выборах в заксобрания.
Ведомости04:17

Подробнее о событии

Стань депутатом Госдумы: Кремль устраивает конкурс для всех россиян

Нижний Новгород on-line06:02

Кириенко рассказал о новом конкурсе для потенциальных кандидатов в депутаты

Коммерсантъ06:50

Кремль отберет будущих депутатов и сенаторов через конкурс

URA.Ru06:34

Кремль запустил проект для всех желающих стать депутатами Госдумы

БИЗНЕС Online05:40

Стань депутатом Госдумы: Кремль устраивает конкурс для всех россиян

74.ru06:02

Конкурс «Лидеры России» стартовал

Pravda.Ru06:19

Стань депутатом Госдумы: Кремль устраивает конкурс для всех россиян

Новости Тюмени 72.ru06:02
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Культура

Картинная галерея откроется в Воронежском театре оперы и балета

Воронежский городской портал 04:37
Шоу-бизнес

Дима Билан перенес концерт из-за болезни

38-летний Дима Билан сообщил о переносе концерта в Кирове на 23 марта. У певца возникли проблемы со здоровьем.
ТВ Центр 06:50
Политика

Зеленский поручил погасить долги по зарплатам шахтерам до мая

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству погасить долги по зарплатам шахтерам в ближайшие два месяца.
Коммерсантъ 07:08
Общество

Счетная палата усомнилась в качестве работы государственных адвокатов

Счетная палата предложила закрепить на законодательном уровне: понятие «квалифицированная юридическая помощь», а также проведение аттестации адвоката, требования к специализации и инструменты оценки деятельности адвоката.
Rambler News Service 03:54
Общество

Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны.
РИА Новости 06:48
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Интерфакс 01:15
Политика

Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу

Во время встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным 13 февраля артист Владимир Машков предложил конституционно запретить отчуждение территорий России.
ТАСС 04:01
Происшествия

Здесь вам не Готэм: в Москве «бэтмобиль» отправили на штрафстоянку

Для чего приобреталась такая дорогая - 55 млн рублей по самым скромным прикидкам - игрушка, владельцам обычных авто понять невозможно.
Российская газета 07:00
Происшествия

В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:22
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналистов в Женеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что грузинские журналисты «набросились» на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве.
RT на русском 06:49
Политика

Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией

Увещевания о возможности перемирия с боевиками в сирийском Идлибе – не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 06:00
Гаджеты

Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5

Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
Актуальные Новости 02:33
Происшествия

Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели

Российская газета вчера в 23:59
Спорт

Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
ТАСС Спорт 05:21
Общество

Украинцы с Diamond Princess отказываются эвакуироваться на родину

Большая часть граждан Украины, которая находится на круизном лайнере Diamond Princess, не намерена возвращаться на родину.
Политическая Экспертиза 00:57
Здоровье

Минздрав РФ предложил печь хлеб только с йодированной солью

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
VSE42.RU вчера в 02:21
Общество

На единую карту петербуржца подана 500-тысячная заявка

Юбилейная заявка была подана 19 февраля.
Петербургский дневник 06:21
Здоровье

Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков выступил с предложением запретить выпускникам медицинских вузов в течение шести лет работать в частных больницах и клиниках.
Pravda.Ru 06:50
Здоровье

Родовые сертификаты в России сделают электронными

Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Московский Комсомолец 23 февраля в 11:20
Политика

Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Газета.Ru 05:35
Политика

Россия назначила нового торгпреда на Украине

Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 07:05
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Общество

Украинскую антарктическую станцию покрыл «кровавый снег»

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" образовался красный снег, сообщается на странице Министерства образования и науки Украины в фейсбуке.
РИА Новости 02:48
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть

Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации Минску за «грязную» нефть из расчета 15 долларов за баррель, сообщили в пресс-службе компании «Белнефтехим».
Взгляд.ру 07:00
Энергетика

«Нафтогаз» объявил о снижении цены на газ для украинцев

"Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов.
РИА Новости вчера в 11:24
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:00
Общество

«Болотное дело» обходится России все дороже

Коммерсантъ 05:56
Политика

Увольнение Никитенко, назначение Костомарова и представителя губернатора в Москве. Хроника аппаратного совещания областного правительства

Губернатор: не выполнено несколько показателей по нацпроектам.
Ulpressa 03:09
Гаджеты

Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G

Новинка оснащена 5G модемом и это будет первый в Европе смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения.
Astera вчера в 05:15
Общество

В Греции произошли беспорядки из-за новых лагерей для мигрантов

RT на русском 00:47
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Сергей Кириенко
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации с 5 октября 2016 года. Герой Российской Федерации. Председатель Правительства Российской Федерации с 24 апреля по 24 августа 1998.
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