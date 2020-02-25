Политика
КоммерсантъКириенко рассказал о новом конкурсе для потенциальных кандидатов в депутаты
Победители конкурса в количестве 70 человек смогут получить право на обучение по программе развития общественно-политических лидеров в Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, каждый из них войдет в команду специальных наставников из числа действующих политиков.
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с чего всё началось
По словам Кириенко, этот проект рассчитан на людей, которые захотят участвовать в выборах в Госдуму 2021 г. и в выборах в заксобрания.Ведомости04:17
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Культура
Картинная галерея откроется в Воронежском театре оперы и балета
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт из-за болезни
38-летний Дима Билан сообщил о переносе концерта в Кирове на 23 марта. У певца возникли проблемы со здоровьем.
Политика
Зеленский поручил погасить долги по зарплатам шахтерам до мая
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству погасить долги по зарплатам шахтерам в ближайшие два месяца.
Общество
Счетная палата усомнилась в качестве работы государственных адвокатов
Счетная палата предложила закрепить на законодательном уровне: понятие «квалифицированная юридическая помощь», а также проведение аттестации адвоката, требования к специализации и инструменты оценки деятельности адвоката.
Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в возрасте 91 года, сообщило государственное телевидение страны.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Политика
Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу
Во время встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным 13 февраля артист Владимир Машков предложил конституционно запретить отчуждение территорий России.
Происшествия
Здесь вам не Готэм: в Москве «бэтмобиль» отправили на штрафстоянку
Для чего приобреталась такая дорогая - 55 млн рублей по самым скромным прикидкам - игрушка, владельцам обычных авто понять невозможно.
Происшествия
В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем
"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналистов в Женеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что грузинские журналисты «набросились» на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве.
Политика
Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией
Увещевания о возможности перемирия с боевиками в сирийском Идлибе – не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Гаджеты
Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5
Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Спорт
Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Общество
Украинцы с Diamond Princess отказываются эвакуироваться на родину
Большая часть граждан Украины, которая находится на круизном лайнере Diamond Princess, не намерена возвращаться на родину.
Здоровье
Минздрав РФ предложил печь хлеб только с йодированной солью
Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
Общество
На единую карту петербуржца подана 500-тысячная заявка
Юбилейная заявка была подана 19 февраля.
Здоровье
Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков выступил с предложением запретить выпускникам медицинских вузов в течение шести лет работать в частных больницах и клиниках.
Здоровье
Родовые сертификаты в России сделают электронными
Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.
Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Политика
Россия назначила нового торгпреда на Украине
Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко назначен на должность торгпреда России на Украине, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Общество
Украинскую антарктическую станцию покрыл «кровавый снег»
На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" образовался красный снег, сообщается на странице Министерства образования и науки Украины в фейсбуке.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть
Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации Минску за «грязную» нефть из расчета 15 долларов за баррель, сообщили в пресс-службе компании «Белнефтехим».
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цены на газ для украинцев
"Нафтогаз" сообщил о снижении в феврале цены на газ для населения на 15 процентов.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Общество
«Болотное дело» обходится России все дороже
Политика
Увольнение Никитенко, назначение Костомарова и представителя губернатора в Москве. Хроника аппаратного совещания областного правительства
Губернатор: не выполнено несколько показателей по нацпроектам.
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Новинка оснащена 5G модемом и это будет первый в Европе смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения.
Общество