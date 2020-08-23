Кириенко рассказал о спасённых жизнях в условиях коронавируса в России
Заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.В источнике
С чего всё началось
Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса по числу спасенных
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что отечественные врачи превзошли иностранных медиков в сфере спасения жизней при пандемии.
ТАССвчера в 14:04
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