Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

Кириенко рассказал о спасённых жизнях в условиях коронавируса в России

Заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса по числу спасенных

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что отечественные врачи превзошли иностранных медиков в сфере спасения жизней при пандемии.
ТАССвчера в 14:04
Подробнее о событии
RT на русском

Кириенко рассказал о спасённых жизнях в условиях коронавируса в России

RT на русском03:37
Телеканал 360°

Кириенко заявил о преимуществе российской медицины над зарубежной

Телеканал 360°17:26
Коммерсантъ

Кириенко считает, что Россия выходит из пандемии моральным победителем

Коммерсантъвчера в 14:41
Life.ru

Кириенко заявил, что в борьбе с эпидемией CoViD-19 Россия победила по количеству спасённых

Life.ruвчера в 15:08
Российская газета

Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

Российская газетавчера в 15:02
Вести.Ru

Сергей Кириенко: Россия показала всему миру морально-нравственный пример

Вести.Ruвчера в 16:40
ТАСС

Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса по числу спасенных

ТАССвчера в 14:04

Число планет-сирот в нашей Галактике может превосходить число звезд

Новая миссия НАСА может обнаружить, что в нашей Галактике число планет-сирот – планет, которые движутся в космическом пространстве, не обращаясь при этом вокруг какой-либо звезды – превосходит число звезд, согласно новому исследованию.
Число планет-сирот в нашей Галактике может превосходить число звезд
AstroNews.ruвчера в 10:28

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
4

Силовики рассказали о всех перемещениях Навального в Томске поминутно

Все мероприятия, которые посетил Навальный за время своего пребывания в Томске и Новосибирске, контролировались силовыми структурами, благодаря чему у силовиков есть полная информация, с кем встречался блогер и в какие места ходил.
НДН.инфо21 августа в 16:22
97

Каждый пятый школьник высказался за частично дистанционное обучение

По мнению 20% школьников, обучение должно быть наполовину дистанционным, но при условии, что цифровые инструменты будут исправно работать, а все учащихся обеспечат компьютерами и доступом в интернет.
Москва 2403:37
14

Лавров объяснил введение США санкций против других стран

Последние шаги администрации США свидетельствуют о стремлении не быть связанными никакими многосторонними обязательствами с другими странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1".
Российская газетавчера в 16:35
219

ВЦИОМ: 52% россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что 42% россиян готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». О нежелании прививаться заявили 52% опрошенных.
Коммерсантъвчера в 06:46
1,9K