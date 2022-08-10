Также Кириенко отметил, что в настоящее время западные страны ведут против России «горячую военную операцию», подчеркнув, что весь Североатлантический альянс воюет с РФ на территории Украины руками украинцев.
Директор компании "Булгаргаз" Людмил Йоцов во время заседания Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЕВР), где обсуждалось предложение организации повысить цены на газ в августе сразу на 60%, признался, что воспринял официальное письмо компании "Газпром экспорт" об оплате газа из России в рублях как шутку.
Глава компании "Энергоатом" (оператора украинских АЭС) Петр Котин не исключил, что украинские войска могут обстрелять линии электропередачи на Запорожской АЭС в случае ее подключения к энергосистеме России.