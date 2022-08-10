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Кириенко заявил, что НАТО воюет против России на территории Украины

«НАТО оказывает поддержку Украине, но не является стороной конфликта», — пояснял он.
РБК
Спустя месяц после начала российской военной операции на Украине генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не будет отправлять войска на Украину.
РБК
Также Кириенко отметил, что в настоящее время западные страны ведут против России «горячую военную операцию», подчеркнув, что весь Североатлантический альянс воюет с РФ на территории Украины руками украинцев.
ТК Звезда
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что НАТО ведет «прокси-войну» с Россией, поставляя Украине оружие и военную технику.
РБК

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Первый замглавы АП Кириенко заявил, что НАТО воюет против России руками украинцев
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