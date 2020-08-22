Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом
Раньше, по словам Кириенко, к российской медицине было отношение скептическое, считалось, что "в Европе медицина, в Америке медицина". Но пандемия коронавируса стала вызовом для всего мира, с которым Россия справилась гораздо лучше.В источнике
В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней.
С чего всё началось
Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса по числу спасенных
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что отечественные врачи превзошли иностранных медиков в сфере спасения жизней при пандемии.
ТАССвчера в 14:04
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Сергей Кириенко считает, что Россия выходит из пандемии моральным победителем
Коммерсантъвчера в 14:41