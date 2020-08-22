Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Российская газета
Российская газета

Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

Раньше, по словам Кириенко, к российской медицине было отношение скептическое, считалось, что "в Европе медицина, в Америке медицина". Но пандемия коронавируса стала вызовом для всего мира, с которым Россия справилась гораздо лучше.В источнике
Сергей Кириенкороссийский политик
В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней.
С чего всё началось
ТАСС

Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса по числу спасенных

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что отечественные врачи превзошли иностранных медиков в сфере спасения жизней при пандемии.
ТАССвчера в 14:04
Подробнее о событии
Life.ru

Кириенко заявил, что в борьбе с эпидемией CoViD-19 Россия победила по количеству спасённых

Life.ruвчера в 15:08
Вести.Ru

Сергей Кириенко: Россия показала всему миру морально-нравственный пример

Вести.Ruвчера в 16:40
News.ru

Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса

News.ruвчера в 15:12
Телеканал 360°

Кириенко заявил о преимуществе российской медицины над зарубежной

Телеканал 360°17:26
Российская газета

Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

Российская газетавчера в 15:02
Коммерсантъ

Сергей Кириенко считает, что Россия выходит из пандемии моральным победителем

Коммерсантъвчера в 14:41
ТАСС

Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса по числу спасенных

ТАССвчера в 14:04

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

Задержанного в Белоруссии украинца с оружием разыскивали в РФ за кражу

Задержанный в Белоруссии вооруженный гражданин Украины был объявлен в розыск в России за совершение кражи в Подмосковье, сообщает 23 августа «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Известия23:29
2

Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
11

ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.
РБКвчера в 15:33
766

ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
РИА Новостивчера в 08:25
1,8K