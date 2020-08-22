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Российская газета
Российская газета

Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

Раньше, по словам Кириенко, к российской медицине было отношение скептическое, считалось, что "в Европе медицина, в Америке медицина". Но пандемия коронавируса стала вызовом для всего мира, с которым Россия справилась гораздо лучше.В источнике
Сергей Кириенкороссийский политик
В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней.
С чего всё началось
ТАСС

Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса по числу спасенных

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что отечественные врачи превзошли иностранных медиков в сфере спасения жизней при пандемии.
ТАССвчера в 14:04
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Кириенко заявил о преимуществе российской медицины над зарубежной

Телеканал 360°17:26
Вести.Ru

Сергей Кириенко: Россия показала всему миру морально-нравственный пример

Вести.Ruвчера в 16:40
Коммерсантъ

Сергей Кириенко считает, что Россия выходит из пандемии моральным победителем

Коммерсантъвчера в 14:41
Life.ru

Кириенко заявил, что в борьбе с эпидемией CoViD-19 Россия победила по количеству спасённых

Life.ruвчера в 15:08
Российская газета

Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

Российская газетавчера в 15:02
News.ru

Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса

News.ruвчера в 15:12
ТАСС

Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса по числу спасенных

ТАССвчера в 14:04

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
РИА Новости19:28

ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.
РБКвчера в 15:33
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Военные РФ призвали Турцию прекратить криминальные действия в Сирии

"Призываем турецкую сторону принять меры для обеспечения порядка на занятых Вооруженными Силами Турции территориях и прекращения криминальных действий подконтрольных ей вооруженных формирований", - цитирует контр-адмирала "Интерфакс".
РЕН ТВ21 августа в 14:41
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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