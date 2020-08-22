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Российская газета
Российская газета

Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

Раньше, по словам Кириенко, к российской медицине было отношение скептическое, считалось, что "в Европе медицина, в Америке медицина". Но пандемия коронавируса стала вызовом для всего мира, с которым Россия справилась гораздо лучше.В источнике
Сергей Кириенкороссийский политик
В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней.
С чего всё началось
ТАСС

Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса по числу спасенных

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что отечественные врачи превзошли иностранных медиков в сфере спасения жизней при пандемии.
ТАССвчера в 14:04
Подробнее о событии
Life.ru

Кириенко заявил, что в борьбе с эпидемией CoViD-19 Россия победила по количеству спасённых

Life.ruвчера в 15:08
Вести.Ru

Сергей Кириенко: Россия показала всему миру морально-нравственный пример

Вести.Ruвчера в 16:40
News.ru

Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса

News.ruвчера в 15:12
Телеканал 360°

Кириенко заявил о преимуществе российской медицины над зарубежной

Телеканал 360°17:26
Российская газета

Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

Российская газетавчера в 15:02
Коммерсантъ

Сергей Кириенко считает, что Россия выходит из пандемии моральным победителем

Коммерсантъвчера в 14:41
ТАСС

Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса по числу спасенных

ТАССвчера в 14:04

ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.
РБКвчера в 15:33
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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАСС21 августа в 12:01
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Forbes назвал российский военный крейсер самым мощным в мире

Российский тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации может стать самым мощным надводным военным кораблем в мире, заявил эксперт по военному флоту Г. И. Саттон 15 августа в журнале Forbes.
ИА Красная Весна21 августа в 13:55
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МВД Белоруссии сообщило о задержании одного из координаторов протестов

Как отмечается в сообщении, выйти на координатора удалось после задержания 37-летнего минчанина, который рассказал о встрече с указанным мужчиной, попросившем его собрать «массовку» для участия в протестах за деньги.
Известиявчера в 07:36
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28