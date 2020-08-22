Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

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Раньше, по словам Кириенко, к российской медицине было отношение скептическое, считалось, что "в Европе медицина, в Америке медицина". Но пандемия коронавируса стала вызовом для всего мира, с которым Россия справилась гораздо лучше.

Сергей Кириенко российский политик В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней.