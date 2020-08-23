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РИА Новости
РИА Новости

Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

Россия одержала победу в пандемию по числу спасённых жизней, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса по числу спасенных

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что отечественные врачи превзошли иностранных медиков в сфере спасения жизней при пандемии.
ТАССвчера в 14:04
Подробнее о событии
RT на русском

Кириенко рассказал о спасённых жизнях в условиях коронавируса в России

RT на русском03:37
ТАСС

Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса по числу спасенных

ТАССвчера в 14:04
Вести.Ru

Сергей Кириенко: Россия показала всему миру морально-нравственный пример

Вести.Ruвчера в 16:40
Life.ru

Кириенко заявил, что в борьбе с эпидемией CoViD-19 Россия победила по количеству спасённых

Life.ruвчера в 15:08
Российская газета

Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

Российская газетавчера в 15:02
Коммерсантъ

Кириенко считает, что Россия выходит из пандемии моральным победителем

Коммерсантъвчера в 14:41
РИА Новости

Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

РИА Новости03:28

Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом

В Волгограде следственное управление и облпрокуратура начали проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе области, в результате которой погибли двое подростков 16 и 14 лет, еще двое госпитализированы с травмами.
Российская газета05:13
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«Алмаз-Антей» передаст Минобороны модернизированные ракеты «Калибр»

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в ближайшей перспективе передаст Минобороны России модернизированные ракеты "Калибр" и новые военные беспилотники, сообщил председатель совета директоров концерна Михаил Фрадков.
РИА Новости03:11

В Белоруссии задержаны 26 участников субботних протестов

Правоохранительные органы задержали 26 человек, которые принимали участие в субботних протестных акциях в Белоруссии, за совершение административных правонарушений, сообщила пресс-служба МВД республики.
Взгляд.ру07:09
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