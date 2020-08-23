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РИА Новости
РИА Новости

Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

Россия одержала победу в пандемию по числу спасённых жизней, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса по числу спасенных

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что отечественные врачи превзошли иностранных медиков в сфере спасения жизней при пандемии.
ТАССвчера в 14:04
Подробнее о событии
RT на русском

Кириенко рассказал о спасённых жизнях в условиях коронавируса в России

RT на русском03:37
РИА Новости

Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

РИА Новости03:28
ТАСС

Кириенко: российская медицина одержала победу против коронавируса по числу спасенных

ТАССвчера в 14:04
Life.ru

Кириенко заявил, что в борьбе с эпидемией CoViD-19 Россия победила по количеству спасённых

Life.ruвчера в 15:08
Российская газета

Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

Российская газетавчера в 15:02
Коммерсантъ

Кириенко считает, что Россия выходит из пандемии моральным победителем

Коммерсантъвчера в 14:41
Вести.Ru

Сергей Кириенко: Россия показала всему миру морально-нравственный пример

Вести.Ruвчера в 16:40

Тихонов назвал «Спартак» фаворитом в матче против «Локомотива»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов специально для РБК дал прогноз на предстоящий матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и московским «Локомотивом».
РБК спорт06:46

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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Иран получил новые данные с «черных» ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с «черных» ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракетой, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известия06:54
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В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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