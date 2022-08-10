Lenta.ruКириенко заявил о готовности НАТО воевать против России до последнего украинцаАльянс НАТО «с удовольствием» готов воевать на Украине против России «до последнего украинца», высказался первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.Lenta.ruНа данный момент против России воюет весь блок НАТО на территории Украины.URA.Ru7 августа генсек НАТО Столтенберг призвал страны блока к большей поддержке Киева для обеспечения ВСУ постоянным потоком боеприпасов, тяжелого и более совершенного вооружения.ТУТ НЬЮСПо оценке первого замглавы администрации президента, против России ведётся «горячая военная операция» со стороны Запада.Национальная служба новостейЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВИзвестияРЕН ТВКапитал страныLife.ruУтроNewsНациональная служба новостейАргументы и ФактыГазета.RuYakutsk.ruИзвестияRT на русскомЦарьградТелеканал 360°Подробнее о событииКириенко: НАТО воюет с Россией на Украине руками украинцевRT на русском07:47Кириенко заявил о готовности НАТО воевать против России до последнего украинцаLenta.ru07:15Кириенко заявил, что НАТО с удовольствием будет воевать против РФ «до последнего украинца»ТАСС05:53Кириенко: НАТО намерено воевать против РФ «до последнего украинца»Национальная служба новостей07:04Кириенко: НАТО с удовольствием будет воевать против России «до последнего украинца»Известия06:34Кириенко заявил о войне стран НАТО с РФ на территории УкраиныURA.Ru06:20Кириенко заявил о готовности НАТО воевать против России «до последнего украинца»Газета.Ru07:09Показать ещёОценить438Поделиться