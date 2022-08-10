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Кириенко заявил о готовности НАТО воевать против России до последнего украинца

Альянс НАТО «с удовольствием» готов воевать на Украине против России «до последнего украинца», высказался первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Lenta.ru
На данный момент против России воюет весь блок НАТО на территории Украины.
URA.Ru
7 августа генсек НАТО Столтенберг призвал страны блока к большей поддержке Киева для обеспечения ВСУ постоянным потоком боеприпасов, тяжелого и более совершенного вооружения.
ТУТ НЬЮС
По оценке первого замглавы администрации президента, против России ведётся «горячая военная операция» со стороны Запада.
Национальная служба новостей

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Кириенко: НАТО воюет с Россией на Украине руками украинцев
RT на русском07:47
Кириенко заявил о готовности НАТО воевать против России до последнего украинца
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Кириенко заявил, что НАТО с удовольствием будет воевать против РФ «до последнего украинца»
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Кириенко: НАТО с удовольствием будет воевать против России «до последнего украинца»
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Кириенко заявил о войне стран НАТО с РФ на территории Украины
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