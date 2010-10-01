Футбол
Спорт-ЭкспрессКирилл Новиков: «В матче с „Пюником“ „Динамо“ сделало первый шаг»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Пюником» (2:0). — Мне понравилось, что-то, о чем мы с ребятами говорили, что нарабатывали в тренировочном процессе, было сегодня игроками на игру перенесено.
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Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Коммерсантъ 11 октября в 00:15
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
iReactor 11 октября в 19:53
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Армия и оружие
Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.
Газета.Ru 17:19
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.
RT на русском 02:05
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Газета.Ru вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ 15:50
Футбол
Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020
Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
Известия 14:19
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты
Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Телепрограмма 11:54
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Общество
В США задержали 81-летнюю актрису Джейн Фонда за участие в протесте
Актуальные Новости вчера в 08:41
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Футбол
Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию
Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.
LiveSport.ru 16:55
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru вчера в 10:06
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Армия и оружие
Сирийская армия начала наступление на курдские территории
Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.
РБК 13:19
Теннис
Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом порядка 7,5 млн долларов.
Sport24.ru 06:01
Экономика
Новое решение по Усть-Луге грозит Прибалтике потерями
Политическая Экспертиза 03:57
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла»
Киностудия Universal представила первый трейлер фильма «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли.
REGNUM 15:56
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском 11:15
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
Газета.Ru 02:18
Космос
На МКС впервые вырастили искусственное мясо
Recyclemag.ru 11 октября в 04:18
Космос
NASA прервало трансляцию с МКС из-за сообщения о смерти Леонова
Американское агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прервало прямую трансляцию выхода двух астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти советского космонавта Алексея Леонова.
ФАН 11 октября в 13:31
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46