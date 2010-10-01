Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКирилл Новиков: «В матче с „Пюником“ „Динамо“ сделало первый шаг»

3 фото
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Пюником» (2:0). — Мне понравилось, что-то, о чем мы с ребятами говорили, что нарабатывали в тренировочном процессе, было сегодня игроками на игру перенесено.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кирилл Новиков: Игроки «Динамо» готовы принять наш футбол

Советский спорт08:54

Кирилл Новиков: «В матче с „Пюником“ „Динамо“ сделало первый шаг»

Спорт-Экспрессвчера в 16:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передаёт РИА Новости.
RT на русском 10:28
Шоу-бизнес

Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева

WMJ.ru 08:36
Финансы

В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
RT на русском 09:51
Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Газета.Ru 09:21
Политика

Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:41
Общество

Известный блогер назвал худший город России

Lenta.ru 10:20
Политика

Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией

«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это всё было шоковой терапией», — заявил он.
RT на русском 09:31
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Армия и оружие

Курды договорились с Сирией благодаря России

Lenta.ru 05:07
Армия и оружие

The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии

Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости вчера в 06:06
Политика

Медведев потребовал от губернаторов объяснить срыв ввода соцобъектов

Главы регионов, в которых с опозданием вводятся в строй объекты социальной сферы, должны представить письменный отчет о причинах происходящего.
РБК 09:41
Общество

Кириенко озвучил итоги очередного конкурса президентских грантов

Об итогах второго конкурса 2019 года рассказал первый заместитель руководители АП РФ Сергей Кириенко.
ФедералПресс 10:08
Происшествия

Мэр Абакана погиб в автокатастрофе

От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Общество

Минздрав доработал антитабачную концепцию

Министерство здравоохранения России представило правительству доработанную антитабачную концепцию, в которой много внимания уделяется курению в аэропортах.
Известия 09:48
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Политика

Масштабный марш националистов против мира в Донбассе начался в Киеве

В Киеве стартовал масштабный марш националистов, на который съехалось около десяти тысяч радикалов со всей страны.
ФАН 07:51
Происшествия

Москалькова назвала «получеловеком» убийцу саратовской девочки

VSE42.RU 07:04
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика

Матвиенко выступила против возвращения смертной казни в России

ТАСС 08:56
Общество

Мужчина разыграл гостей на собственных похоронах, заговорив из гроба

Вести.Ru 09:06
Шоу-бизнес

Директор Моисеева показал, в каких условиях живет певец после инсульта

Пятый канал 02:59
Армия и оружие

У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой

Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.
Военное обозрение 02:21
Экономика

Власти США против ICO Telegram. Рассказываем, что это значит

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд с требованием приостановить ICO (привлечение инвестиций в виде продажи виртуальных акций — токенов) компании, посчитав, что Telegram нарушил законы о ценных бумагах.
ТАСС 09:00
Музыка

Шнуров уточнил, почему Шевчук и Макаревич увлеклись политикой

В апреле 2017 года Сергей Шнуров попал в базу украинского сайта "Миротворец" как "враг Украины" после того, как годом ранее группа "Ленинград" выступила с концертом в Крыму.
Вести.Ru вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Суд определил, кому достанется наследство Началовой

Рассмотрение скандального дела о разделе наследства певицы Юлии Началовой завершилось в Никулинском районном суде Москвы.
Мойка78 07:03
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Гаджеты

Когда хочется Dyson, но денег хватает только на Xiaomi. Китайцы представили доступный вертикальный пылесос

Производитель позиционирует новинку как доступный аналог пылесосов Dyson, которые выполнены в том же форм-факторе.
iXBT.com 07:02
Происшествия

СКР задержал новых фигурантов «московского дела»

Следственный комитет России (СКР) заявил о задержании четверых новых фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая.
Коммерсантъ 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кирилл Александрович Новиков
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Мастер спорта. Футбольный судья региональной категории. Сын известного защитника московского «Динамо» Александра Новикова. Воспитанник СДЮШОР «Динамо» Москва.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пюник-2
Армянский футбольный клуб
Армянский футбольный клуб из Еревана. Основан в 2001 году как фарм-клуб клуба Премьер-лиги «Пюник». В первый же сезон выступления в Первой лиге завоевал третье место в первенстве. Своё превосходство в классе над участниками первой лиги «Пюник-2» показывал на протяжении четырёх лет с 2004 по 2007 года включительно, когда команда выигрывала чемпионат первой лиги. Из-за принадлежности команды к клубу, выступающему в Премьер-лиге, перейти в элиту «Пюник-2» не имеет права.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное