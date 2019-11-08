Напомним, что Новиков сменил в "Динамо" Дмитрия Хохлова, уволенного за неудовлетворительные результаты команды в первой части чемпионата РПЛ. 8 октября 2019 года он был назначен исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых.

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Помпео назвал стабильность на Украине проектом США Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".

Политика Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.

Фигурное катание Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.

Общество Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Происшествия В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Политика Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.

Происшествия Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.

Авто Hyundai опубликовал цены на обновленный седан Sonata Североамериканское представительство компании Hyundai объявила о том, что на высокопроизводительный хэтчбек Veloster N 2020 модельного года действуют специальные предложения.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.

Политика Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Экономика Медведев одобрил систему рибейтов в России Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Единоборства Нурмагомедов объяснил, почему не выходит на бои с флагом РФ Российский боец Хабиб Нурмагомедов признался, что не выносит флаг страны на поединки, подчеркнув, что это не мешает ему любить родину.

Общество Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.

Политика Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Общество Орешкин: Безусловный базовый доход в РФ пока не появится Безусловный базовый доход в России в ближайшее время не появится, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме Сбербанка Artificial Intelligence Journey (AI Journey) в Москве.

Музыка Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.

Экономика РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ «Почта России» предложила правительству выделить ей 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Кино Вышел новый трейлер фильма «Союз спасения» о декабристах Первый канал опубликовал второй трейлер одного из самых ожидаемых отечественных фильмов 2019 года — «Союз спасения».

Политика В Канаде решили ограничить английский язык В 2014 году власти Квебека потребовали от владелицы женского бутика Delilah’s Ивы Купер (Eva Cooper) пользоваться в Facebook французским языком вместо английского.