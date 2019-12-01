Футбол
Спорт-ЭкспрессКирилл Новиков высказался о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Локомотива». Также он прокомментировал информацию о том, что его может сменить Леонид Слуцкий.
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Политика
Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.
Общество
Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом
Французская газета Le Monde отметила значительное снижение уровня потребления алкоголя в России.
Футбол
В Петербурге задержали около сотни болельщиков «Спартака»
Около сотни болельщиков «Спартака» и «Зенита» задержали перед матчем команд в Санкт-Петербурге.
Футбол
Корейский вратарь сам выбросил аут. Лучше бы он это не делал
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма российской территорией
Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что компания Apple отреагировала на претензии депутатов и устранила их, обозначив территориальную принадлежность Крыма как российскую, в том числе в приложении "Погода".
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения членам НАТО
Соединённые Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности, заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Футбол
Дзюба — о победе над «Спартаком»: пускай на табло смотрят
Остальные пускай на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать.
Происшествия
Врач скорой помощи попалась на поиске рекомендаций в Google
В Сети появилось видео, на котором врач скорой помощи якобы из Братска с помощью поисковика Google пытается узнать последствия заболевания, выявленного у ребёнка.
Автоспорт
Майкл Маси о проблеме с работой DRS: «Упал сервер с данными»
Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал о причинах некорректной работы DRS на Гран-при Абу-Даби.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Политика
Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Гаджеты
Цена на iPhone рекордно снизилась в России
Самая старая обновляемая версия смартфона марки iPhone упала в цене ниже 20 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Происшествия
В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек
Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Игры
Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade
Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
Хоккей
Овечкин оформил первый хет-трик в сезоне
Здоровье
Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи
Рак легких можно распознать по рукам, выяснили специалисты из Британии. Так, в 30% случаев у онкобольных отмечается искривление пальцев рук.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Происшествия
В Ростове иностранный студент скончался от ножевого ранения
В результате студент из Эквадора скончался от ножевых ранений, а молодой человек из Колумбии задержан в качестве подозреваемого.