Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Локомотива». Также он прокомментировал информацию о том, что его может сменить Леонид Слуцкий.

Кирилл Новиков высказался о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»

Политика Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.

Политика В Apple прокомментировали обозначение Крыма российской территорией Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что компания Apple отреагировала на претензии депутатов и устранила их, обозначив территориальную принадлежность Крыма как российскую, в том числе в приложении "Погода".

Шоу-бизнес Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.

Происшествия Врач скорой помощи попалась на поиске рекомендаций в Google В Сети появилось видео, на котором врач скорой помощи якобы из Братска с помощью поисковика Google пытается узнать последствия заболевания, выявленного у ребёнка.

Политика Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.

Политика Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Зеленского Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки», подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.