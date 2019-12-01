Футбол
Спорт-ЭкспрессКирилл Новиков высказался о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Локомотива». Также он прокомментировал информацию о том, что его может сменить Леонид Слуцкий.
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Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
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Лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями на федеральной автодороге А-121 "Сортавала" в Пряжинском районе Карелии, погибли три человека, еще один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Футбол
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Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
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Китайский радиотелескоп за Луной частично расправил антенны
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