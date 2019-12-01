Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Локомотива». Также он прокомментировал информацию о том, что его может сменить Леонид Слуцкий.

Кирилл Новиков высказался о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»

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