Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКирилл Новиков высказался о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Локомотива». Также он прокомментировал информацию о том, что его может сменить Леонид Слуцкий.
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Евро-футбол.ру08:38

Новиков прокомментировал слухи о приглашении Слуцкого в «Динамо»

Чемпионат08:23

Кирилл Новиков высказался о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»

Спорт-Экспресс08:21

Новиков рассказал, как относится к информации о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»

Матч ТВ08:42

Новиков рассказал, как относится к информации о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»

Sportbox.RU08:42

Новиков: отношусь совершенно спокойно к слухам о назначении Слуцкого в «Динамо»

RT на русском08:42
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Газета.Ru вчера в 13:55
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Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru вчера в 15:39
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Ещё Осипов запланировал посетить Сретенскую и Шилкинскую ЦРБ, где также госпитализированы пострадавшие.
Чита.Ру 09:13
Происшествия

Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

Lenta.ru вчера в 08:39
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Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем

АиФ Дагестан вчера в 12:44
Армия и оружие

В США оценили уникальный советский супер-танк для ядерной войны

Американские СМИ заинтересовались разработанным в СССР в конце 1950-х годов танком, предназначенным для ведения боевых действий во время ядерной войны.
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Общество

Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.
Газета.Ru 01:49
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На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке завершилась мужская гонка преследования на 15 километров свободным стилем.
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Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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Происшествия

В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек

Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
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В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы

Митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио.
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Ксению Собчак не задевают сравнения с лошадью

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Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября.
RT на русском 28 ноября в 00:05
Общество

Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима

Православные всего мира вспоминают 1 декабря мучеников Платона и Романа.
Известия Мордовии вчера в 09:37
Футбол

«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 09:28
Авто

Тюнинг-ателье AC Schnitzer доработало BMW Z4

Тюнинг-ателье AC Schnitzer презентовало новый проект на базе родстера BMW Z4 последнего поколения.
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Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck

Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.
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Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
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Gigabyte выпускает карту расширения с портом USB 3.2 Gen 2x2

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Российский спортивный телеканал, специализирующийся на показе матчей Чемпионата России по футболу, а также передач собственного производства. Был запущен 17 марта 2006 года под названием «НТВ-Плюс Наш футбол». С 20 июля 2012 по 31 августа 2015 года владельцем канала являлась ООО «ЛИГА-ТВ». С 12 июля 2013 по 27 июля 2018 года носил название «Наш футбол».
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