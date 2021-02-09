Кирилл Серебренников объявил об уходе с поста художественного руководителя «Гоголь-центра»
Кирилл Серебренников официально объявил об уходе из «Гоголь-центра». Режиссер попрощался с театром, разместив в Instagram фотографию уведомления от столичного Департамента культуры, где написано, что контракт с ним как с художественным руководителем истекает 25 февраля.В источнике
С чего всё началось
Театральный режиссер Кирилл Серебренников опубликовал в Instagram
письмо департамента культуры Москвы об истечении его контракта на должности художественного руководителя «Гоголь-центра».
Подробнее о событии
С худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым отказались продлевать контракт
FBM.ru7 февраля в 04:54