Кирилл Серебренников официально объявил об уходе из «Гоголь-центра». Режиссер попрощался с театром, разместив в Instagram фотографию уведомления от столичного Департамента культуры, где написано, что контракт с ним как с художественным руководителем истекает 25 февраля.

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С чего всё началось Театральный режиссер Кирилл Серебренников опубликовал в Instagram письмо департамента культуры Москвы об истечении его контракта на должности художественного руководителя «Гоголь-центра». Коммерсантъ 03:03