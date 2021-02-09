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BFM.ru

Кирилл Серебренников объявил об уходе с поста художественного руководителя «Гоголь-центра»

Кирилл Серебренников официально объявил об уходе из «Гоголь-центра». Режиссер попрощался с театром, разместив в Instagram фотографию уведомления от столичного Департамента культуры, где написано, что контракт с ним как с художественным руководителем истекает 25 февраля.В источнике
С чего всё началось
Театральный режиссер Кирилл Серебренников опубликовал в Instagram
 письмо департамента культуры Москвы об истечении его контракта на должности художественного руководителя «Гоголь-центра».
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