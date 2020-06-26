«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора. Наказание для обвиняемых суд назовёт в заключительной части. По версии прокуратуры, деньги были похищены при реализации театрального проекта «Платформа».

Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей

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