Общество
Говорит МоскваКирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора. Наказание для обвиняемых суд назовёт в заключительной части. По версии прокуратуры, деньги были похищены при реализации театрального проекта «Платформа».
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Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Авто
Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia
Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
Pnzdrive 10:30
Общество
Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Ведомости 12:16
Культура
Netflix покажет анимационный сериал по Cyberpunk 2077
NewInform вчера в 13:24
Энергетика
Россия намерена увеличить поставки газа в Китай
"Газпром" ведет переговоры об увеличение поставок по газопроводу "Сила Сибири" в Китай на 6 млрд кубометров - до 44 млрд кубометров в год.
Российская газета 08:56
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском 10:26
Технологии
В iPhone появилась функция распознавания звуков окружающей среды
Аргументы и Факты 12:18
Общество
Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия вчера в 07:35
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Киберспорт
Первые обзоры Ghost of Tsushima появятся 14 июля
Ghost of Tsushima – приключенческий экшен от студии Sucker Punch Productions – выйдет 17 июля на PlayStation 4. Илон Маск назвал 7 любимых игр.
Cyber.sports.ru 11:15
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Общество
В России могут ввести выплату за отказ отдать ребенка в детский сад
В России могут ввести ежемесячную выплату для родителей, которые откажутся отдавать ребенка в детский сад.
РИА Оренбуржье вчера в 04:51
Авто
Российские дилеры GAC получили новый минивэн GAC GN8
Не дожидаясь премьеры и официального старта продаж, отечественные дилеры GAC представили новые минивэны GN8 в своих шоурумах.
Тарантас Ньюс вчера в 16:28
Общество
Председатель УИК на голосовании по поправкам выиграла квартиру в Омске
59-летняя жительница села Лузино Омской области Анна Ганева выиграла квартиру в областном центре, приняв участие в лотерее, которая проводится на избирательных участках в рамках голосования по поправкам в Конституцию.
Информационное агентство FederalCity 04:33
Политика
Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
Политика
Путин сообщил, что эпидемия коронавируса в России отступает
Эпидемия коронавируса в России отступает, а значит объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились во время распространения инфекции, становится меньше, отметил президент страны Владимир Путин.
Газета.Ru 10:57
Политика
ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации
Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля.
REGNUM 03:19
Футбол
«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
РБК 11:41
Общество
Суд взыскал 129 млн руб. с фигурантов дела «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск Министерства культуры к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии», за исключением экс-главы департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум.
РБК 10:24
Авто
Составлен рейтинг самых дорогих в обслуживании автомобилей в России
Эксперты онлайн-агрегатора Autospot.ru опубликовали рейтинг наиболее затратных с точки зрения обслуживания автомобилей: они изучили стоимость трёх первых ТО наиболее востребованных моделей в двух крупнейших городах России, Москве и Санкт-Петербурге.
Motor 08:37
Происшествия
Последний вор в законе: взлет и падение криминального авторитета из Коми
В Республике Коми судят Юрия Пичугина, известного вора в законе. За свою криминальную карьеру он успел совершить множество преступлений.
Pro Город Сыктывкар вчера в 11:24
Происшествия
В Татарии при столкновении легковушки с КамАЗом погибли три человека
По предварительным данным, водитель КамАЗа с прицепом выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Sonata, сообщает МВД по РТ.
REGNUM 09:30
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11:18
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Вечерний курьер 01:59
Политика
Die Welt (Германия): Трамп принял президента Польши — и вновь обругал Германию (Die Welt)
Трамп приветствовал гостя из Варшавы, называя его «другом».
ИноСМИ 10:01
Здоровье
В Башкирии коронавирус выявлен у 858 медработников
В Башкирии 858 медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией. Такие данные привел Роспотребнадзор РБ.
Горобзор.ру 08:51