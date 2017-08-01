Художественный руководитель «Гоголь центра» стал лауреатом премии журнала GQ. Известный режиссер из Ростова Кирилл Серебренников победил в номинации «Режиссер года» престижной премии журнала GQ. Награждение номинантов «Человек года 2019» прошло 10 сентября в Москве.

Происшествия В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.

Общество Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра» Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.

Политика ЕК рассчитывает на долгосрочный транзит газа из России через Украину Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что ЕК хотела бы, чтобы поставки российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины сохранились в долгосрочной перспективе.

Политика «Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.

Здоровье В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, отметил Салагай.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Происшествия В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Общество Соведущий Елены Малышевой дал добро на поедание человечины Соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово» доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что людям можно есть человеческое мясо, а каннибализм не опасен для здоровья.

Хоккей «Трактор» обыграл «Адмирал» после поражения Челябинский «Трактор» одержал третью победу в четвертом матче дальневосточного выезда.

Общество МГУ прокомментировал заявление лектора о «нулевой зарплате» в вузе Лектор МГУ Аскольд Иванчик сообщил у себя в Facebook, что руководство исторического факультета сократило всех совмещающих преподавателей и предложило им продолжать работу только при согласии на "нулевую зарплату".

Общество Жители Норильска публикуют видео с первым снегом В сети появились видео, снятые жителями Норильска 11 сентября.

Транспорт В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

Шоу-бизнес Тарасов пытается продать дом за счет имени Бузовой Риелтор по имени Егор сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов пытается продать свой дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе с телеведущей Ольгой Бузовой, за 250 миллионов рублей.

Политика В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.

Происшествия Тело военнослужащего российской базы нашли в Гюмри Следственный комитет Армении сообщил, что в городе Гюмри найдено тело военнослужащего 102-й российской базы, передает ТАСС.

Музыка Noize MC снял клип на кавер Егора Летова В клипе, снятом Леонидом Алексеевым, Noize MC поет на фоне серой стены, а за его спиной люди в синих спецовках периодически вешают и снимают репродукции знаменитых картин.

Футбол Главный тренер «Оренбурга» назвал болельщиков клуба богами Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов в преддверии матча 9-го тура РПЛ с «Рубином» поделился мнением о выступлении своей команды и отдал должное оренбургским болельщикам.

Экономика Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси» Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Происшествия Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".

Происшествия Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от четырех до 14 лет лишения свободы.

Политика Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.