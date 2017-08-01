Шоу-бизнес
Donday.ruРостовчанин Кирилл Серебренников стал «Режиссером года»
Художественный руководитель «Гоголь центра» стал лауреатом премии журнала GQ. Известный режиссер из Ростова Кирилл Серебренников победил в номинации «Режиссер года» престижной премии журнала GQ. Награждение номинантов «Человек года 2019» прошло 10 сентября в Москве.
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Итоги премии «Человек года GQ»: Киркоров — вечная ценность, Деревянко — лучший актер, а Собчак не беременна
Комсомольская правдавчера в 20:00
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Футбол
Арда Туран приговорен к условному сроку за драку
РИА Новости 07:55
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Общество
Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»
Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv 08:36
Политика
ЕК рассчитывает на долгосрочный транзит газа из России через Украину
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что ЕК хотела бы, чтобы поставки российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины сохранились в долгосрочной перспективе.
RT на русском 07:17
Политика
«Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации
Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.
REGNUM 05:30
Здоровье
В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России
Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, отметил Салагай.
РИА Новости 06:13
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Общество
Соведущий Елены Малышевой дал добро на поедание человечины
Соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово» доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что людям можно есть человеческое мясо, а каннибализм не опасен для здоровья.
Lenta.ru вчера в 13:11
Хоккей
«Трактор» обыграл «Адмирал» после поражения
Челябинский «Трактор» одержал третью победу в четвертом матче дальневосточного выезда.
МедиаЗавод 08:08
Общество
МГУ прокомментировал заявление лектора о «нулевой зарплате» в вузе
Лектор МГУ Аскольд Иванчик сообщил у себя в Facebook, что руководство исторического факультета сократило всех совмещающих преподавателей и предложило им продолжать работу только при согласии на "нулевую зарплату".
Москва 24 02:37
Общество
Жители Норильска публикуют видео с первым снегом
В сети появились видео, снятые жителями Норильска 11 сентября.
RT на русском 08:05
Происшествия
В США разбился грузовой самолет
РИА Новости 07:13
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Шоу-бизнес
Тарасов пытается продать дом за счет имени Бузовой
Риелтор по имени Егор сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов пытается продать свой дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе с телеведущей Ольгой Бузовой, за 250 миллионов рублей.
Телепрограмма вчера в 23:12
Политика
В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.
Газета.Ru 08:22
Происшествия
Тело военнослужащего российской базы нашли в Гюмри
Следственный комитет Армении сообщил, что в городе Гюмри найдено тело военнослужащего 102-й российской базы, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:39
Музыка
Noize MC снял клип на кавер Егора Летова
В клипе, снятом Леонидом Алексеевым, Noize MC поет на фоне серой стены, а за его спиной люди в синих спецовках периодически вешают и снимают репродукции знаменитых картин.
ИА InterMedia вчера в 07:43
Футбол
Главный тренер «Оренбурга» назвал болельщиков клуба богами
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов в преддверии матча 9-го тура РПЛ с «Рубином» поделился мнением о выступлении своей команды и отдал должное оренбургским болельщикам.
Sport24.ru 07:44
Экономика
Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru вчера в 03:30
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Происшествия
Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов
Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от четырех до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Политика
Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
ТАСС 08:32
Транспорт
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 06:34