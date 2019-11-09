Церемония награждения премии "Человек года-2019" по версии журнала GQ состоялась на сцене Московской государственной консерватории имени Чайковского 10 сентября 2019 года. Главной награды – звания "Человек года" – удостоился Кирилл Серебренников (на фото), он же был признан "Режиссером года".

Кирилл Серебренников стал «Человеком года» по версии журнала GQ

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