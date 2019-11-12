Общество

ИзвестияИзвестияКирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов. Об этом 12 ноября пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.
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Врачи прооперировали Руки-Базуки, лишив его самого дорогого

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Появилось видео кормления Рук-Базук после операции

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Фрик-бойцу удалили синтол из рук

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«Руки-базуки» остался без бицепсов

Утро.ru04:00
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:05, Вашингтон
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Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Шесть опасных для пожилых людей лекарств определил и назвал американский врач.
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«Нафтогаз» призвал «Газпром» разрешить Киеву проверить газоизмерительную станцию «Суджа».
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День тотальной распродажи принес Alibaba $38,4 млрд

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Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу своего отстранения от матче национальной команды в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.
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Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.
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Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России

Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
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КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
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Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

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Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик

Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик.
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Instagram запустил «клона» TikTok

Социальная сеть Instagram выпустила аналог китайского сервиса TikTok для бразильских пользователей.
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Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
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Опубликован первый трейлер игрового фильма «Соник в кино»

Ролик был опубликован 12 ноября на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures.
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ФСИН направила в Госдуму предложение о правке закона о беспилотниках

Федеральная служба исполнения наказаний направила в Госдуму предложение о принятии правки в законодательстве о беспилотниках, дающую ей полномочия, аналогичные остальным силовым структурами страны, заявил зампред парламентского комитета Александр Хинштейн.
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ВЦИОМ перечислил главные страхи россиян

ВЦИОМ определил, чего боятся россияне, и сравнил полученный результат с аналогичным показателем за январь 2019 года.
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Историческое здание 19-го века загорелось в Твери

Во вторник в одном из домов историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери произошел пожар.
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СМИ узнали о нахождении осужденной в Кувейте россиянки в посольстве

В мае прошлого года суд в Кувейте вынес россиянке Лазаревой приговор в виде десяти лет тюремного заключения и штрафу в замере $72,8 млн по обвинению в хищении $36 млн.
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Общество

Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».
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Общество

В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
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Молодежная сборная России по хоккею сравняла счет в Суперсерии

Молодежная сборная России по хоккею в четвертом матче Суперсерии нанесла поражение команде Хоккейной лиги Онтарио в серии буллитов - 3:2. Таким образом, после четырех матчей в Суперсерии пока ничья.
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СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
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