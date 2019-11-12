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ИзвестияКирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов. Об этом 12 ноября пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.
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ФСИН направила в Госдуму предложение о правке закона о беспилотниках
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.