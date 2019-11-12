с чего всё началось

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов. Об этом 12 ноября пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.

Политика Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.

Общество Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.

Политика Президент США вновь пригрозил Китаю повышением пошлин В случае, если соглашение не будет заключено, Трамп не исключил существенного повышения пошлин на ввозимую в США китайскую продукцию.

Авто Компания Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.

Армия и оружие 75 лет назад британцы потопили легендарный линкор «Тирпиц» 12 ноября 1944 года британские военные самолеты потопили у берегов Норвегии гигантский линкор "Тирпиц" - флагман немецкого флота и любимый корабль Адольфа Гитлера.

Политика Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.

Происшествия СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».

Политика Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.

Армия и оружие Нападение курдов с камнями в Сирии сняли из российского броневика Российские военные сняли на видео момент нападения на российско-турецкий патруль курдов с камнями на севере Сирии.

Хоккей «Спартак» вырвал победу у ЦСКА в столичном хоккейном дерби Игровой день в Континентальной хоккейной лиге продолжило столичное дерби – ЦСКА принимал своих принципиальных оппонентов из "Спартака".

Политика США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.

Авто Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.

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Спорт WADA собирается лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу организации Эксперты WADA собираются заявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

Происшествия В Польше нашли тела двух украинцев в холодильной камере для фруктов В польской Садковице нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.

Политика Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Здоровье В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.

Происшествия Стало известно о еще одной жертве историка Соколова По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.

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Политика Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Здоровье В России изменятся правила получения медсправок на водительские права С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.

Интернет YouTube сможет блокировать аккаунты, не имеющие коммерческого смысла С 10 декабря ведеохостинг сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это "не имеет коммерческого смысла".

Армия и оружие «Министр образования» ПНС Ливии уличен в связях с террористами ИГИЛ Новый «министр образования» Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мохамед Амари Заед имеет контакты с террористами ИГИЛ1 (запрещена в РФ).