Общество
ИзвестияКирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов. Об этом 12 ноября пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.
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с чего всё началось
Окончательно расстаться со своими невозможно перекачанными бицепсами пришлось Кириллу Терешину по прозвищу «Руки-базуки», сообщает телеграмм-канал Mash.Радио Комсомольская правда11:32
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