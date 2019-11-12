с чего всё началось

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов. Об этом 12 ноября пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.

Здоровье В России изменятся правила получения медсправок на водительские права С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.

Общество Замглавы Роскосмоса заявил, что ему запретили цитировать Илона Маска Первый заместитель главы Роскосмоса Юрий Урличич признался, что ему запретили цитировать основателя SpaceX Илона Маска.

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Политика Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".

Политика Моралес вылетел из Боливии в Мексику Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии.

Кино Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.

Политика Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.

Армия и оружие ОБСЕ подтвердила завершение процедуры разведения сил в Петровском Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского - на последнем из трех согласованных ранее пилотных участках в Донбассе.

Экономика Модернизацию электросетей Севастополя оценили в 10 млрд рублей Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму оценили стоимость реконструкции собственных электрических сетей в 19 млрд рублей.

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