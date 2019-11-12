с чего всё началось

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов. Об этом 12 ноября пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.

Общество В России предложили сократить срок использования шипованной резины Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).

Политика Встреча Путина с Зеленским может пройти в Казахстане Нурсултан Назарбаев, бывший президент Казахстана недавно предложил организовать специальную встречу для российского и украинского лидеров (Владимира Путина и Владимира Зеленского) прямо в Казахстане.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Ямальский экс-сенатор останется без гражданства Кипра Бывший сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа, экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев может лишиться гражданства Кипра наряду с другими олигархами.

Происшествия Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.

Шоу-бизнес Алексей Панин привязал дочь к батарее за бардак Актер снова эпатирует публику По соцсетям стало распространяться очередное скандальное видео с участием звезды "Жмурок" Алексея Панина.

Политика Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.

Культура Уилл Смит снял свою версию «Матрицы» Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.

Происшествия Участник КВН Ильяс Хасанов умер в больнице после аварии Редактор татарской лиги КВН, основатель Stand Up в Набережных Челнах Ильяс Хасанов умер в больнице после дорожно-транспортного происшествия.

Происшествия Освобождена женщина, сбившая «пьяного» ребенка в Подмосковье Ольга Алисова, насмерть сбившая на своей легковушке шестилетнего Алешу Шимко в Балашихе, освободилась 11 ноября.

Политика Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.

Общество Гороскоп на 12 ноября: Скорпионы, вас ждет романтическое знакомство Сегодня не стоит делать ответственные поступки или совершать крупные покупки, иначе завтра придется делать ровно все наоборот.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Гаджеты GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.

Здоровье Терапевт из США назвал лекарства, которые опасны для пожилых людей Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из США предупреждают, что многим пожилым людям категорически противопоказано применение ряд лекарств, а точнее шести.

Интернет Facebook запускает сервис онлайн-платежей Facebook Pay будет запущен на текущей неделе в соцсетях Facebook и Instagram. Воспользоваться им смогут пока только пользователи в США.

Автоспорт Леклер получит штраф в Бразилии за замену двигателя «Феррари» поставит новый двигатель на болид Шарля Леклера перед Гран-при Бразилии.

Общество У известной украинской телеведущей обнаружили рак Ведущая украинского телеканала «1+1» Алла Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.

Футбол Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне» Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что разочарован своим текущим положением в команде.