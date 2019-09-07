Главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву. Об этом утром 7 сентября сообщил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Вышинский вылетает из Киева в Москву

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