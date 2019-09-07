Политика

РБКРБККиселев анонсировал прибытие Вышинского в Москву

Генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву. Его заявление приводит «РИА Новости».
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