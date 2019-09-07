Политика
РБККиселев анонсировал прибытие Вышинского в Москву
Генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву. Его заявление приводит «РИА Новости».
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Кинорежиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Артур Панов вместе с еще 9 помилованными гражданами Украины и 24 военными вылетели из Москвы в Киев.
Кавказский узел 06:53
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:04
Армия и оружие
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Происшествия
Сгоревший военный склад под Ачинском начал взрываться с новой силой
Пожар на складе с боеприпасами начался вечером 5 августа. Тогда в результате взрывов пострадали 13 человек, один погиб.
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Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
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Скудра: была непростая ночь, добрались до Хабаровска буквально перед матчем
У «Трактора» была очень непростая ночь, добрались буквально перед самым матчем.
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Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
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Игры
В дополнении «Мир магии» для The Sims 4 можно будет устраивать колдовские дуэли
В преддверии выхода нового дополнения для The Sims 4 студия Electronic Arts выпустила трейлер, где можно узнать об игровой системе магии.
Игромания.ру 05:33
Политика
В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам
«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Культура
Киану Ривз побывал в студии Хидео Кодзимы
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Наиболее безопасные автомобили такси в России были названы специалистами iReactor, которые рассматривали машины, наиболее часто используемые в службах такси.
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Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве.
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Хоккей
Василевский объяснил причины провала «Тампы» в плей-офф
Вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" и сборной России по хоккею Андрей Василевский поделился мнением о выступлении своей команды в прошлом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также назвал причины неудачи "молний" в плей-офф, когда "Тампа" вылетела в первом раунде, уступив в серии с "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 0-4.
Газета.Ru 08:17
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Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
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Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
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Политика
Американский политолог заявил, что США утрачивают статус сверхдержавы
По мнению политолога, глава Белого дома США Дональд Трамп подарил современной Европе истинную политическую независимость.
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Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк опубликовал видео, в котором рассказывает, почему поклонникам московского «Спартака» нужно стоя аплодировать владельцу клуба Леониду Федуну.
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На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.
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В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому
Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.
АБН вчера в 13:35
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами
Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
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Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион
Начать расследование в отношении Гуаидо призвал глава государства Николас Мадуро, заявила ранее вице-президент республики Дельси Родригес.
РБК вчера в 13:35
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Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Политика
Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии
Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.
РЕН ТВ 07:17
Политика
США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России
РИА Новости вчера в 19:50
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Столицу Канады заполонили пьяные еноты
РИА Новости 08:15