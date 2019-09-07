Политика

Политика СегодняПолитика СегодняКирилл Вышинский вылетел в Москву

Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский вылетел в российскую столицу из Киева.
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Вышинский и другие освобожденные на Украине готовятся к вылету в Россию

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Вышинский вылетел из Киева в Москву

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