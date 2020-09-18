Музыка
РБККиркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко
После начала массовых протестов в Минске и других городах Белоруссии по окончании голосования 9 августа риторика белорусского президента изменилась.
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Финансы
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
На предыдущем заседании, состоявшемся 24 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых, что является очередным историческим минимумом.
Интерфакс 06:40
Происшествия
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Газета.Ru 06:23
Армия и оружие
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru вчера в 05:32
Шоу-бизнес
Марина Зудина решилась сменить цвет волос
RuNews24.ru 05:23
Происшествия
Новый адвокат Ефремова просит пересмотреть приговор на 4 года условно
Российская газета 06:18
Общество
Полмиллиона домов в США остались без света из-за урагана «Салли»
Больше полумиллиона домов в США остались без света из-за урагана Салли. Стихия обрушилась на территории штатов Алабама, Флорида и Джорджия.
Inc-news.ru вчера в 22:44
Общество
В Саратовской области на карантин из-за коронавируса закрыли 5 школ
На 16 сентября в Саратовской области на карантин закрыты пять школ: школа для обучающихся по адаптивным программам №14 в Вольске, школа им. Гавва в с. Федоровка, школа в с. Мироновка Питерского района, школа в с. Логиновка Краснокутского района и школа №3 в Балашове.
Kursk.com 16 сентября в 09:25
Фигурное катание
Авербух рассказал о дебюте Загитовой на «Ледниковом периоде»
Призер Олимпийских игр, известный продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал о дебюте Алины Загитовой на шоу "Ледниковый период".
РИА Новости 05:24
Шоу-бизнес
Младший сын Елены Малышевой женился в США на русской девушке
Стало известно, что кроме рождения внучки причиной посещения Штатов стало еще одно памятное событие для Малышевой – свадьба ее младшего сына Василия.
Evo-rus.com 04:13
Шоу-бизнес
Фото жены Петросяна во время беременности были опубликованы в Сети
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Татьяна Брухунова впервые показала ребенка от Евгения Петросяна.
VSE42.RU 04:23
Армия и оружие
В ВВС США рассказали, чем будут воевать с Россией и Китаем
На днях глава американского Командования глобальных ударов ВВС (Air Force Global Strike Command) генерал Тимоти Рэй заявил журналистам, что если Пентагон не вложится в модернизацию ядерного щита, то проиграет в противостоянии с Россией и Китаем.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Россиянин голышом разнес заправку в Крыму и попал на видео
Произошедшее попало на видео, запись была опубликована во «ВКонтакте».
Lenta.ru 05:31
Общество
В Воронеже впервые школу перевели на дистанционку из-за коронавируса
В Воронеже впервые из-за распространения коронавируса на дистанционное обучение перевели почти всю школу.
Вести Воронеж 06:02
Здоровье
Кабмин Украины решил открыть школы и сады в опасных карантинных зонах
Глава министерства здравоохранения Максим Степанов 16 сентября 2020 года заявил, что кабмин разрешил работу школ и детских садов в самых опасных карантинных зонах страны.
Sng.fm вчера в 04:25
Футбол
Михаил Прохоров не планирует покупать «Манчестер Юнайтед»
Российский бизнесмен Михаил Прохоров категорически отверг информацию о том, что собирается покупать английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.
РИА Новости 05:19
Футбол
Первый матч в Бундеслиге пройдет без зрителей
Центральный матч 1-го тура в Бундеслиге, Бавария — Шальке пройдет без зрителей. Матч Бавария — Шальке, на Альянц Арене пройдет без зрителей.
Bethub.org вчера в 10:50
Происшествия
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу "Тесак" покончил жизнь самоубийством в одном из СИЗО Челябинска.
РИА Новости 16 сентября в 09:08
Технологии
ВТБ запускает для бизнеса новое приложение для приема платежей по QR-коду
Для приема платежей по QR-коду предпринимателям необходимо иметь расчетный счет в банке ВТБ и установить на свой смартфон приложение "ВТБ Бизнес QR", никакого дополнительного оборудования не потребуется.
Банки.ру 02:48
Происшествия
Якутского золотопромышленника обвиняют в создании ОПС
В августе 2019 года в цехе прошел обыск и было изъято 26 кг золота на общую сумму более 100 млн руб. Адвокат Карася Мирон Дауди пояснил изданию, что обвиняемый признал вину в незаконном обороте драгметаллов.
Право.ру 02:29
Политика
Литва пообещала зеркальный ответ на закрытие границы Белоруссией
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пообещал зеркальный ответ на закрытие границы Белоруссией. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:20
Общество
Российский мэр заразился коронавирусом и умер в 67 лет
Мэр города Пласта и глава Пластовского муниципального района Александр Неклюдов скончался в возрасте 67 лет из-за осложнений на фоне коронавируса.
Lenta.ru 06:10
Политика
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
Депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием провести независимое расследование ситуации вокруг Алексея Навального, усилить санкции против РФ и остановить «Северный поток — 2».
Известия вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Боярская попросила помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву
Вечерняя Москва 05:03
Политика
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Карелина
Александр Карелин покидает Госдуму. Профильная комиссия нижней палаты парламента досрочно прекратила полномочия депутата.
DP.RU вчера в 11:14
Политика
Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране
Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости 05:58