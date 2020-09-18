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РБК
РБК

Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко

После начала массовых протестов в Минске и других городах Белоруссии по окончании голосования 9 августа риторика белорусского президента изменилась.В источнике
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ТАСС

Киркоров и Басков записали песню с цитатой Лукашенко

ТАСС04:43
Телеканал 360°

Киркоров и Басков процитировали Лукашенко в новой песне

Телеканал 360°03:16
РБК

Киркоров, Басков и другие артисты записали клип с цитатой Лукашенко

РБК03:39
Lenta.ru

Киркоров и Басков записали песню в поддержку Лукашенко

Lenta.ru03:23
РИА Новости

Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне

РИА Новости04:02
Вести.Ru

Любимую не отдают: Киркоров и Басков снялись в клипе в поддержку Лукашенко

Вести.Ru03:03
Znak.com

Киркоров, Басков, Буйнов и другие звезды записали клип в поддержку Лукашенко

Znak.com02:17

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости03:46
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Геркус о провале «Динамо» в Лиге Европы: вылетели от полулюбительской команды

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус раскритиковал столичное "Динамо" после поражения бело-голубых в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы от тбилисского "Локомотива".
Газета.Ruвчера в 16:03

Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
990

Юрист предупредил, что близким Навального может грозить тюрьма

Близким Алексея Навального может грозить тюремный срок, если они вывезли улики из России, зная, что на них содержится отравляющее вещество, заявил глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Газета.Ru02:45
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Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ru04:31
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Юрий Гемпель не удивлён репортажу NBC

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что не удивлён тому, что было сказано американскими СМИ по поводу Крыма.
Pravda.Ru04:48

Директор Ленинградского зоопарка спасла капибару во время пожара

Директор Ленинградского зоопарка спасла от пожара капибару, которая укрывалась от дождя в загоревшемся домике на территории вольера для летнего содержания животных, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.
РИА Новости03:54
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Путин наградил Медведева на юбилей орденом

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.
РБКвчера в 05:14
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