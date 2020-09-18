Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара
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Евгений Олейник, автор песни «Любимую не отдают», которую исполнили Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой и другие музыканты, рассказал РБК, что она написана в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
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