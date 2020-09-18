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РБК
РБК

Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара

Евгений Олейник, автор песни «Любимую не отдают», которую исполнили Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой и другие музыканты, рассказал РБК, что она написана в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
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РБК

Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара

РБК07:08
Телеканал 360°

«Нужно быть идиотом, чтобы отдать Родину»: певец Алехно объяснил участие в записи песни с цитатой Лукашенко

Телеканал 360°06:27
РИА Новости

Автор песни с цитатой Лукашенко пожаловался на угрозы

РИА Новости07:43
Lenta.ru

Автор песни и клипа с цитатой Лукашенко пожаловался на угрозы в свой адрес

Lenta.ru06:50
ТАСС

Киркоров и Басков записали песню с цитатой Лукашенко

ТАСС04:43
Газета.Ru

Представитель Киркорова раскрыла смысл клипа в поддержку Лукашенко

Газета.Ru07:28
Znak.com

Киркоров, Басков, Буйнов и другие звезды записали клип в поддержку Лукашенко

Znak.com02:17
КП - Беларусь

«Просто знай - любимую не отдают»: Киркоров и Басков снялись в клипе в поддержку Лукашенко

КП - Беларусь07:40

Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное время01:19

Директор центра подготовки сборных Кравцов не признал вину в растрате

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов не признал вину в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте.
РИА Новости09:14
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Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
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