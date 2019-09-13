Шоу-бизнес

REGNUMREGNUMКиркоров спел на свадьбе Собчак

Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
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Киркоров, Басков и Лобода пели на свадьбе Собчак, а Пугачева, Галкин и Валерия не пришли

Телепрограмма05:39

Киркоров спел на свадьбе Собчак

Газета.Ru06:15

Ах, эта свадьба! Как гуляли на вечеринке Собчак и Богомолова: репортаж

StarHit.ruвчера в 13:00

«Пусть холод останется в песне»: Киркоров о свадебном танце Собчак и Богомолова

Пятый каналвчера в 15:56

Первый танец Собчак и Богомолова под Киркорова заставил рыдать весь зал — видео

7Дней.рувчера в 15:30

Она как ребенок: Киркоров рассказал о свадьбе Собчак и Богомолова

РЕН ТВвчера в 15:42

Малахов, Навка, Киркоров на свадьбе Собчак и Богомолова: кадры праздника

Московский Комсомолецвчера в 13:32
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:54, Вашингтон
Энергетика

США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке

Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета 20:26
Политика

Сноуден захотел получить убежище во Франции

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:38
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов

Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Политика

Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала

Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ, МВД и Генпрокуратуре оценить работу чиновников, связаных с защитой экологии Байкала.
VSE42.RU вчера в 11:56
Энергетика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Политика

В ЦРУ рассекретили документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа

Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов и птиц, для шпионажа в период "холодной войны", один из проектов предполагал использование голубей для получения фотоснимков в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
РИА Новости 20:43
Здоровье

Вероника Скворцова: В диспансеризацию включат скрининги для пожилых

Российская газета вчера в 08:23
Шоу-бизнес

Врачи прекратили интенсивное лечение Анастасии Заворотнюк

Сообщается, что медики приняли решение прекратить интенсивное лечение звезды. Информация об этом появилась сегодня, 14 сентября.
Discover24 13:38
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 08:37
Театры

«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:19
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов

Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru вчера в 05:20
Кино

Джеймс Ганн раскрыл актерский состав сиквела «Отряда самоубийц»

Режиссер Джеймс Ганн, снявший две части «Стражей Галактики», опубликовал в твиттере актерский состав сиквела «Отряда самоубийц».
Афиша Daily 10:11
Политика

Кремль оценил призыв Зеленского сохранять санкции против России

В Кремле негативно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского в поддержку сохранения санкций против РФ за Крым и отмечают, что такие меры - обоюдоострое оружие, которое не приносит ничего хорошего ни одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:41
Экономика

В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО

Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.
REGNUM вчера в 01:34
Футбол

Уткин призвал освободить друга Кокорина и Мамаева из тюрьмы

Известный журналист Василий Уткин призвал освободить Виталия Протасовицкого друга Александра Кокорина и Павла Мамаева из тюрьмы.
Vprognoze.ru вчера в 09:12
Шоу-бизнес

Госпитализирован Александр Балуев

Актер Александр Балуев был вынужден обратиться к московским врачам, сообщает РЕН. По данным СМИ, у него начались проблемы со здоровьем.
Газета.Ru 08:07
Единоборства

Данияр Елеусинов нокаутировал Ришарда Хикса

Олимпийский чемпион 2016 года Данияр Елеусинов 13 сентября в Нью-Йорке одержал досрочную победу уже в первом раунде над 34-летним американцем Ришардом Хиксом, для которого это стало первым поражением в профессиональной карьере.
Allboxing.ru вчера в 21:16
Общество

Росстат сообщил об увеличении числа россиян старше 100 лет

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 13 сентября сообщило, что число людей в возрасте старше 100 лет в стране впервые превысило отметку в 70 тыс. Национальный проект "Демография", который стартовал в России в этом году, ставит своей целью достичь показателя ожидаемой средней продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году.
ТАСС 00:07
Армия и оружие

США решили продать Польше истребители-бомбардировщики F-35

Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency) одобрил контракт на поставку Польше 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму в 6,5 миллиардов долларов.
Труд вчера в 15:00
Финансы

Курс валют: доллар и евро продолжают своё падение

В свою очередь, евро в пятницу на открытии стал дороже на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,67 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:23
Происшествия

Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом

В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.
РИА Новости 15:35
Происшествия

Перевозчика после ДТП под Ярославлем начал проверять Ространснадзор

Телеканал 360° 19:59
Происшествия

Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Вести.Ru 18:18
Футбол

Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку

Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК 13:53
Технологии

Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет

Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Авто

Самопроизвольно тормозящие Nissan Rogue спровоцировали уже 14 ДТП

Уже зафиксировано 843 случая резкого торможения, из которых самопроизвольно тормозящие Nissan Rogue спровоцировали уже 14 ДТП с пятью пострадавшими.
Tvoe-avto.com 04:52
Политика

Кравчук: украинцы хотели союза с Россией

Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
Вести.Ru вчера в 19:56
Футбол

ФИФА отстранила от футбола на два года экс-главу ВОБ Шпрыгина

Международная федерация футбола отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, экс-главу Всероссийского объединения болельщиков и члена исполкома РФС Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА.
Life.ru вчера в 10:00
Общество

Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства

Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
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Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
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