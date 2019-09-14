Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиКиркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

Киркоров рассказал, что такой выбор не был случайным, поскольку "Снег" - любимая песня Собчак. Кроме того, по словам артиста, знакомство режиссера и телеведущей произошло именно под эту композицию. "Пусть холод этой песни останется в песне, но не в их семейной жизни", — пожелал молодоженам певец.
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