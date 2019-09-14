Шоу-бизнес
РИА НовостиКиркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
На кадрах видно, как под композицию "Снег" новобрачные исполнили первый свадебный танец. Киркоров рассказал, что такой выбор не был случайным, поскольку "Снег" - любимая песня Собчак. Кроме того, по словам артиста, знакомство режиссера и телеведущей произошло именно под эту композицию.
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«Пусть холод останется в песне»: Киркоров о свадебном танце Собчак и Богомолова
Пятый каналвчера в 15:56
Первый танец Собчак и Богомолова под Киркорова заставил рыдать весь зал — видео
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По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
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