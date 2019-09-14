Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиКиркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

На кадрах видно, как под композицию "Снег" новобрачные исполнили первый свадебный танец. Киркоров рассказал, что такой выбор не был случайным, поскольку "Снег" - любимая песня Собчак. Кроме того, по словам артиста, знакомство режиссера и телеведущей произошло именно под эту композицию.
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Киркоров, Басков и Лобода пели на свадьбе Собчак, а Пугачева, Галкин и Валерия не пришли

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Первый танец Собчак и Богомолова под Киркорова заставил рыдать весь зал — видео

7Дней.рувчера в 15:30

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Московский Комсомолецвчера в 13:32

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Вокруг ТВвчера в 14:42
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
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На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
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Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.
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Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался после поражения от екатеринбургского "Урала" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Национальная хоккейная лига приняла решение дисквалифицировать нападающего "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгения Кузнецова на три матча регулярного чемпионата НХЛ за употребление кокаина.
Вести.Ru 11:06
Транспорт

В Петербурге начал работать новый трамвай №60

С 14 сентября в Северной столице приступил к работе в новом режиме трамвай №60.
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Экономика

Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов.
ТАСС вчера в 03:07
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с девятью погибшими в Ярославской области

В Сети появилось видео с места аварии в Ярославской области, где лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и грузовик.
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Футбол

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Советский спорт вчера в 14:52
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На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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Общество

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Московский Комсомолец 12:34
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Лидеры Rammstein и Pain показали снятый в Казахстане клип

Фронтмены Rammstein и Pain Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен, объединившиеся для металл-проекта Lindemann, сняли клип в Казахстане.
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СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино

Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.
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NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»

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«Газпром» снизил поставки по Opal

Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Авто

Названа стоимость нового грузовика КамАЗ-54901

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Общество

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Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 09:25
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РИА Новости 11:43
Общество

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Тепло в Москву, скорее всего, вернется в последнюю пятидневку сентября.
РБК 03:58
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Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ

Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
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В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
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«Шахтёр» обыграл «Зарю», уступая по ходу матча 0:2

В матче 9-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» обыграл луганскую «Зарю» со счётом 4:3. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».
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Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского

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«ВКонтакте» запустил сервис для знакомств

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Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России

По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
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