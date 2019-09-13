На кадрах видно, как под композицию "Снег" новобрачные исполнили первый свадебный танец. Киркоров рассказал, что такой выбор не был случайным, поскольку "Снег" - любимая песня Собчак. Кроме того, по словам артиста, знакомство режиссера и телеведущей произошло именно под эту композицию.

Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

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