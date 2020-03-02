Шансы есть у всех: и у Молдавии, и у Эстонии, и у России. Туда просто так не ездят, туда едут за победой все. У всех есть большие шансы, а если артист талантливый, как Little Big, то шансы есть.

Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что лично он порадовался тому факту, что на грядущий вокальный конкурс Евровидение поедет группа Little Big. По его словам, коллективу из Санкт-Петербурга вполне по силам даже победить там.

Критик Соседов оценил шансы группы Little Big на победу на Евровидении

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