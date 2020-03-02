Музыка
ФАНКритик Соседов оценил шансы группы Little Big на победу на Евровидении
Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что лично он порадовался тому факту, что на грядущий вокальный конкурс Евровидение поедет группа Little Big. По его словам, коллективу из Санкт-Петербурга вполне по силам даже победить там.
Читать в источнике
Оценить
Шансы есть у всех: и у Молдавии, и у Эстонии, и у России. Туда просто так не ездят, туда едут за победой все. У всех есть большие шансы, а если артист талантливый, как Little Big, то шансы есть.
— Филипп Киркоров, певецФАН 05:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Комментарии
Политика
Байден победил на праймериз в Виргинии
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Армия и оружие
Юрист из Австралии сообщил, кто реально сбил Боинг над Донбассом
Если сюда приплюсовать, что США упрямо отказываются предоставлять данные со своих спутников круглосуточно мониторивших ситуацию в районе боевых действий то становится совершенно понятно, что MH17 мог быть сбит только украинским истребителем, считает Джеймс О’Нил.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Спорт
Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными
По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
Хоккей
«А ведь раньше я предпочитал ему Кросби…» - заокеанские любители хоккея о шайбах Ови в ворота «Уайлд»
Продолжающий погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам Александр Овечкин в воскресенье забросил две свои очередные шайбы в поединке против «Миннесоты Уайлд», завершившемся викторией «Кэпс» со счетом 4:3.
Футбол
Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня
Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Армия и оружие
Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Общество
Лукашенко пообещал продолжить покупать нефть у России
Белоруссия продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками данного вида топлива.
Армия и оружие
Турция надеется разместить дополнительные системы ПВО в Сирии
Турция планирует разместить в Сирии дополнительные отечественные системы противовоздушной обороны из-за эскалации конфликта в Идлибе, пишет Daily Sabah со ссылкой на заявление главы секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаила Демира.
Наука
Впервые выделены признаки болезни вейперов
Авто
Бренд GM-АвтоВАЗ объявил скидки на Chevrolet Niva в марте
"GM-АвтоВАЗ" сообщил о начале действия спецпредложений на приобретение внедорожника Niva по самой низкой цене.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Футбол
В Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций
3 марта в Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций.
Общество
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Культура
«Маска» на НТВ стала самым популярным шоу у россиян
Шоу «Маска» стартовало на телеканале НТВ в минувшее воскресенье с рекордным рейтингом 6,2% и долей 17,4% и стало самым популярным развлекательным проектом у российских телезрителей.
Общество
Чет и вычет: как забрать у государства свои налоги
Правила для получения вычета во всех случаях примерно одни и те же: сначала нужно отправиться в бухгалтерию компании, где вы работаете, и получить справку по форме 2-НДФЛ за предыдущий год, затем скачать на сайте ФНС бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а потом вместе с этими документами, паспортом и чеками прийти в налоговую.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
"Заявление Гончарука об отставке получено парламентом", - цитирует спикера Рады украинское издание "Страна".
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Экономика
Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes
Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота.
Футбол
Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом
Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал.
Гаджеты
WhatsApp для iOS получил тёмный режим
В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.
Общество
В ВОЗ сообщили, сколько необходимо масок для борьбы с коронавирусом
Порядка 89 миллионов медицинских масок необходимы ежемесячно для борьбы с коронавирусом, подсчитала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ направят в больницу в Коммунарке
Новый современный больничный корпус в Коммунарке, оснащенный лучшим оборудованием, примет новоприбывших из стран-очагов коронавируса, у которых обнаружат симптомы ОРВИ.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани
Общество
Судьба долгостроя на Павловском тракте решилась в Барнауле
Спорт
Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ
Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».