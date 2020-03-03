Музыка

Lenta.ruLenta.ruКиркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»

Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении». Об этом сообщает телеканал «360» во вторник, 3 марта.
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Киркоров оценил шансы на победу Little Big на Евровидении

Известный певец отметил, что болеть на конкурсах всегда нужно «за наших». В этом году Киркоров будет помогать в подготовке к Евровидению исполнителям из Молдавии и Эстонии. Вечером 2 марта стало известно, что от России на Евровидение-2020 поедет группа Little Big.
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