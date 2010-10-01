Общество
В городе КировеКировчан снова ждет четырехдневная рабочая неделя
Кировчанам предстоит работать только 29-30 июня и 2-3 июля с перерывом на среду. Среда, 1 июля, объявлена нерабочим днем из-за всенародного голосования по поправкам в Конституцию. 1 июля был объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день.
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Происшествия
Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке
В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.
Российская газета 03:48
Финансы
Доллар на Московской бирже поднялся выше 70 рублей впервые с 15 июня
Доллар США на Московской бирже после небольшого снижения при открытии торгов перешел к росту и поднялся выше 70 руб./$1 впервые с 15 июня.
Интерфакс 04:16
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Финансы
Правительство направило 274,3 млрд рублей на июльскую выплату на детей до 16 лет
Правительство России выделяет из резервного фонда 274,3 млрд рублей на выплаты по 10 тысяч рублей российским семьям с детьми не старше 16 лет.
Интерфакс 04:23
Общество
Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет
Стало известно, что снимки НЛО за 40 лет опубликованы.
ToDay News Ufa 03:56
Общество
Маск заявил, что Tesla прекратила получать субсидии от властей США
Газета.Ru вчера в 22:18
Общество
Греф высказался о претензиях Михалкова
Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон".
Газета.Ru 03:27
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Здоровье
Россиянам назвали провоцирующие старение продукты
Россиянам назвали продукты, которые провоцируют преждевременное старение: в их числе переработанная еда, содержащая в себе минимум пять добавок — красители, консерванты, загустители, ароматизаторы и другие.
Lenta.ru вчера в 06:41
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14
Культура
Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении
Новый фильм Netflix рассказывает об исландских певцах Ларсе Эрикссоне и Сигрит Эриксдоттир и их участии в Евровидении.
Вечерняя Москва 02:22
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Политика
Лукашенко предупредил об угрозе потери Белоруссией части территории
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с активом Минской области предупредил собравшихся чиновников, что страна может потерять часть своей территории.
Наша версия 04:22
Здоровье
78 заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки
На 29 июня в Алтайском крае у 3 909 человек подтвержден коронавирус COVID-19, в числе зараженных 389 детей.
Kursk.com 01:52
Кино
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части "Пиратов Карибского моря".
Piter.tv 00:32
Происшествия
Собчак опубликовала видео после нападения в монастыре
Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео после инцидента в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 09:17
Общество
Около 40 сотрудников МИД России переболели коронавирусом
Несколько десятков сотрудников МИД России переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, один человек скончался, рассказал глава ведомства Сергей Лавров в интервью RT.
RT на русском 04:06
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Происшествия
В Москве нашли мертвым совладельца застройщика «Пионер» Андрея Грудина
В Москве найден мертвым гендиректор группы «Пионер» Андрей Грудин. Об этом 27 июня первым сообщил Telegram-канал Mash.
Ведомости вчера в 15:48
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Здоровье
За сутки в Пермском крае выявлено 56 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за сутки выявлено 56 новых случаев COVID-19.
ИА Текст (Пермь) 03:47
Общество
Мишустин изменил правила льготного автокредитования
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Общество
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:35